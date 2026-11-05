Od šifrirane poruke do pranja tuđeg rublja: Kreće novi pohod na imunitet u 'Asia Expressu'

Tri kvalificirana para sreću neće skrivati, a jednom od njih to će poći za rukom prvi put otkako su u showu!

Večeras od 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna uzbudljiva epizoda 'Asia Expressa'. Novu epizodu timovi će započeti tražeći svoj put do Antonije Blaće jer samo će prva tri para koja stignu do nje biti kvalificirani za iduću utrku za imunitet, a osvojit će i smještaj tijekom noći koja je pred njima.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Tri kvalificirana para sreću neće skrivati, a jednom od njih to će poći za rukom prvi put otkako su u showu! Ostatak timova muku će mučiti s pronalaskom smještaja, a kad već pomisle odustati, nekima od njih sreća će se osmjehnuti i više nego što su mogli zamisliti! Naime, jedan će tim upoznati velike obožavatelje 'Asia Expressa' koji će im bez razmišljanja pomoći i odvesti ih do svog smještaja, dok će drugi tim sresti susretljivog Kanađanina, vlasnika malog resorta, koji će im osigurati noć iz snova i potpuno ih izuti iz cipela svojim znanjem o Lijepoj Našoj.

icon-expand Gazde, Asia Express FOTO: RTL