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Asia Express: Zmajeva ruta

Od šifrirane poruke do pranja tuđeg rublja: Kreće novi pohod na imunitet u 'Asia Expressu'

Tri kvalificirana para sreću neće skrivati, a jednom od njih to će poći za rukom prvi put otkako su u showu!

RTL.hr
05.11.2026 12:05

Večeras od 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna uzbudljiva epizoda 'Asia Expressa'.

Novu epizodu timovi će započeti tražeći svoj put do Antonije Blaće jer samo će prva tri para koja stignu do nje biti kvalificirani za iduću utrku za imunitet, a osvojit će i smještaj tijekom noći koja je pred njima.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Tri kvalificirana para sreću neće skrivati, a jednom od njih to će poći za rukom prvi put otkako su u showu!

Ostatak timova muku će mučiti s pronalaskom smještaja, a kad već pomisle odustati, nekima od njih sreća će se osmjehnuti i više nego što su mogli zamisliti! Naime, jedan će tim upoznati velike obožavatelje 'Asia Expressa' koji će im bez razmišljanja pomoći i odvesti ih do svog smještaja, dok će drugi tim sresti susretljivog Kanađanina, vlasnika malog resorta, koji će im osigurati noć iz snova i potpuno ih izuti iz cipela svojim znanjem o Lijepoj Našoj.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Iduće jutro i zvonjava bipera za tri kvalificirana para značit će početak utrke za imunitet. Dešifriranje poruke potraga za stranim turistima, puno trčanja, dobra taktika i pranje tuđeg rublja bit će samo djelići zadatka koji je pred njima.

Tko će od njih biti najuspješniji, osvojiti imunitet i prvi ući u top 5 timova 'Asia Expressa', pokazat će nova epizoda, večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sad na platformi Voyo.

asia express najava
Asia Express: Zmajeva ruta

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Od šifrirane poruke do pranja tuđeg rublja: Kreće novi pohod na imunitet
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