Od skakavaca i crvenih mrava do spavanja u gostima: produkcija 'Asia Expressa' otkriva detalje snimanja u Aziji

Tisuće kilometara, jedan euro dnevno i potpuna ovisnost o nepoznatim ljudima učinili su show 'Asia Express: Zmajeva ruta' nezaboravnim testom snalažljivosti, ali i jednim od najzahtjevnijih snimanja u povijesti RTL-a

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U showu 'Asia Express' devet parova utrkuje se kroz Kambodžu, Laos i Tajland. Tijekom putovanja nemaju osiguran prijevoz, smještaj ni hranu, a uz sebe imaju samo jedno drugo i jedan euro dnevno za trošenje. Usput moraju izvršavati razne zadatke pa će sve ono što bi na uobičajenom putovanju bilo prepreka, u 'Asia Expressu' postat će dio igre.

icon-expand icon-close icon-close Ante Travizi FOTO: RTL

No Zmajeva ruta nije bila izazov samo za natjecatelje. Kambodža, Laos i Tajland pred produkcijsku su ekipu postavili brojne izazove - od nepredvidivih vremenskih uvjeta i zahtjevne logistike do kulturnih razlika, jezičnih barijera i svakodnevnih situacija koje nije moguće unaprijed isplanirati. A upravo je susret s lokalnim stanovništvom donio neka od najljepših iznenađenja.

icon-expand Antonija Blaće FOTO: RTL

U svakoj državi osjetila se razlika u mentalitetu i gostoprimstvu, ali nijedna nije razočarala. Ljudi su u pravilu vrlo srdačni, znatiželjni i spremni pomoći, čak i kada s natjecateljima ne dijele zajednički jezik. Upravo su osmijeh, strpljenje i neverbalna komunikacija često bili dovoljni da otvore vrata nečijeg doma", otkrivaju iz produkcije. Takva gostoljubivost bila je tim važnija jer je komfor brzo nestao s vidika. Zmajeva ruta vodi kroz različite klimatske uvjete i terene, a ni vrijeme nije uvijek moguće predvidjeti.

icon-expand Antonija Blaće FOTO: RTL

Razlika u temperaturi je znatna s obzirom na hrvatske temperature, ali i između tri različite zemlje. U Kambodži su temperature znale biti i iznad 40 stupnjeva, a Tajland je nešto sličniji našoj klimi. Možemo reći da nas je sreća pomazila s obzirom na to da smo snimali u monsunskom razdoblju", kažu. Za natjecatelje, međutim, najveći izazov nije nužno bio prijeći određenu udaljenost ili stići prvi. Ponekad je bilo dovoljno samo prihvatiti da će noć izgledati potpuno drukčije nego što su zamišljali.

icon-expand Antonija Blaće FOTO: RTL

icon-expand Asia Express Zmajeva ruta FOTO: RTL