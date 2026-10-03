Od suza do smijeha koji se ne zaboravlja! Ovo su trenutci zbog kojih ćemo pamtiti Đanu i Meri u 'Asia Expressu'

Đana Smajo i njezina mama Meri oprostile su se od 'Asia Expressa', ali iza sebe su ostavile niz trenutaka po kojima će ih gledatelji pamtiti. Slavuji su kroz utrku prolazile uz pjesmu, puno smijeha, pokoju suzu i brojne fizičke izazove

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Đana Smajo i njezina mama Meri svoju su avanturu u 'Asia Expressu' završile u Kambodži. Nakon posljednjeg mjesta u utrci za ispadanje morale su se oprostiti od ostalih natjecatelja, no iz Azije su otišle uvjerene da im je zajedničko iskustvo bilo vrijedno svega kroz što su prošle.

Humorom kroz utrku

Dok je Đana tijekom utrke često pokazivala svoju emotivnu stranu, Meri je brojne situacije začinila komentarima koji su mnoge nasmijali. Kada su se Slavuji našle pred veslačkim izazovom, brzo su priznale da im ta disciplina nije jača strana, a Meri je odmah pronašla objašnjenje: "Mi smo vlaška dica, mi znamo kopati, ne znamo veslati."

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Humor Meri nije napuštao ni kada je situacija bila napeta. U jednom od duela nosila je zdjelu vode na glavi, izgubila ravnotežu pred samim ciljem i polila Antoniju Blaće. Nakon što joj se ispričala, odmah je dodala: "Ovo je bilo namjerno."

Đanine suze

S druge strane, Đana se tijekom 'Asia Expressa' nije trudila skrivati emocije. Plakala je zbog teških odluka, iscrpljenosti i tuđe dobrote, ali i zbog vlastitih malih pobjeda. Jedan od emotivnijih trenutaka dogodio se tijekom nominacija kada je upravo ona morala izgovoriti ime para kojem daju glas. Odluka da nominiraju Zlatne dečke teško joj je pala, pa je jedva suspregnula suze dok im je objašnjavala da ih biraju upravo zato što vjeruje da mogu izdržati dodatnu utrku.

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Još teže bilo je nakon iscrpljujućeg veslačkog izazova. Đana i Meri su prve stigle u duel, zbog čega su morale veslati protiv svakog novog para koji im se pridružio. Nakon niza poraza i velikog fizičkog napora obje su se slomile. "Plači ako ti se plače, i meni se plače", rekla je Meri kćeri. No nisu sve Đanine suze bile posljedica tuge ili iscrpljenosti. Kada su u Kambodži morale kušati jela poput svinjske krvi, crijeva i crva, Slavuji su zadatak uspjele završiti. Đana je tada ponovno zaplakala – ovaj put zato što je bila ponosna na sebe što je napravila nešto za što nije vjerovala da će moći.

Opravdale su ime

Glazba je bila dio Đanina života puno prije 'Asia Expressa', pa ne čudi što je pronašla put i do njihove azijske avanture. Još prije početka prikazivanja showa Đana je na snimanju mami, koja nije imala slušalice, odlučila zamijeniti slušalice vlastitim glasom i zapjevati joj svoju pjesmu 'Ostavljam'.

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Pjesma ih je vodila i kroz utrku. Tako je Đana domaćinama često znala zapjevati. Poseban je bio trenutak kad je obitelji, koja joj je radi svoje dobrote namamila suze, zapjevala Stand by Me. Pjesma im tako nije bila samo poveznica s Đaninom profesijom, nego i jedan od načina na koji su razbijale napetost tijekom putovanja. Njihov tim teško je mogao dobiti prikladnije ime.

Fizički zadaci su ih namučili

Iako su u utrci pokazivale upornost, pojedini zadaci vrlo su brzo pokazali gdje su njihove najveće poteškoće. Jedan od prvih ozbiljnih testova bila je ogromna kocka leda teška nekoliko desetaka kilograma koju su morale prenijeti i sačuvati u komadu. Za dvije žene sitnije građe zadatak se pretvorio u iscrpljujuću borbu, a Đana je u jednom trenutku govorila kako više ne može i da će pasti u nesvijest.

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Sličan scenarij ponovio se i na vodi. Ni Đana ni Meri nisu imale iskustva s veslanjem, a upravo ih je ono dovelo do jednog od najtežih dana njihove avanture. Kao prve u duelu morale su izlaziti na vodu iznova sa svakim timom koji je pristizao, izgubile su sve dvoboje, a fizička iscrpljenost na kraju se pretvorila i u emocionalni slom.

Imale su svoj mali svijet

Đana i Meri tijekom putovanja izgradile su i niz svojih malih rituala. Kada bi im nešto krenulo po planu, imale su vlastiti pobjednički pozdrav s pljeskanjem, spajanjem šaka i okretom.

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