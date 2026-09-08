Odbrojavanje je gotovo: 'Asia Express: Zmajeva ruta' večeras stiže na RTL

Natjecateljski parovi kreću na putovanje na kojem će morati pokazati snalažljivost, izdržljivost i dobar timski duh. Pred njima su nepoznati krajevi, ograničen budžet, zahtjevni zadaci i utrka protiv vremena, a svaka etapa donosit će nove prepreke koje će testirati njihove odnose i granice.

Uz adrenalin i napetu borbu za prolazak dalje, neće nedostajati ni smijeha, emocija, nesporazuma i trenutaka koji će se dugo prepričavati. Neki će se kandidati iznenaditi vlastitim sposobnostima, neki će upoznati potpuno novu stranu svog partnera, a već od prve epizode bit će jasno da ih čeka sve samo ne obična avantura.

Kroz 'Zmajevu rutu' natjecatelje i gledatelje vode Antonija Blaće i Ante Travizi, a tko će se najbolje snaći u potpuno novom okruženju i tko će već na samom početku pokazati da je spreman za pobjedu, doznajte večeras.