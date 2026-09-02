Omiljeni radijski voditelj postaje glas nove televizijske avanture: 'Bit ću začin koji daje ono nešto posebno i prepoznatljivo emisiji 'Asia Express'

Ermin Preljević pridružuje se ekipi novog avanturističkog spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Upravo će njegov glas voditi gledatelje kroz nepoznate predjele daleke Azije i pratiti snalažljivost natjecatelja od 8. rujna u 20.15 sati na RTL-u

icon-close

Poznati novinar i voditelj Ermin Preljević, čiji glas svakodnevno prati tisuće slušatelja u emisiji 'Poslijepodne uz Otvoreni radio', pridružuje se ekipi novog pustolovnog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta', a njegov će glas voditi gledatelje kroz regionalnu inačicu jednog od najpopularnijih svjetskih formata. Iza Ermina je više od deset godina rada u medijima, komentiranja NBA utakmica te posuđivanja glasa u brojnim animiranim sinkronizacijama. Ipak, projekt koji spaja surovu snalažljivost i nepoznate kulture za njega predstavlja poseban izazov.

icon-expand icon-close icon-close Ermin Preljević FOTO: RTL

Ne putujem često, ali baš volim istraživati lokaciju kad negdje odem. Moje posljednje putovanje bio je roadtrip po cijeloj Irskoj u osam dana, okružili smo cijeli otok supruga i ja, spavali u šatoru, usputnim smještajima, u autu, prelazilo se dnevno više stotina kilometara (2210 kilometara u osam dana!), te smo otkrili bisere Irske za koje su nam čak i Irci rekli da nisu znali za njih ili da nikad nisu ondje bili. Tako da definitivno više volim avanturistički nego turistički đir i tu sam našao zajedničku crtu zbog koje mi je to 'Asia Express' zanimljiv projekt. Još kad u to sve dodaš dobru zezanciju, onda je to točno ono gdje se osjećam doma", otkriva Preljević uoči novog angažmana. Pred devet parova u showu nalazi se zahtjevna ruta kroz tri države, tisuće kilometara i preživljavanje sa samo jednim eurom dnevno u džepu. Dok će se natjecatelji boriti s nepoznatim jezicima i donositi odluke pod pritiskom, Erminov će zadatak biti prenijeti tu golemu količinu adrenalina i emocija izravno u domove gledatelja. Rekao bih da narator prvo treba biti neposredan, stvoriti osjećaj da smo tu skupa u timovima. A onda znati gdje nekad dodati, a gdje oduzeti kako bi se dodatno naglasili i osjetili ti trenuci smijeha, napetosti i izazova", objašnjava Preljević koji se tijekom dugogodišnjeg rada na radiju i televiziji naviknuo brzo prilagođavati različitim dinamikama.

icon-expand Ermin Preljevic FOTO: RTL