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Asia Express: Zmajeva ruta

Omiljeni radijski voditelj postaje glas nove televizijske avanture: 'Bit ću začin koji daje ono nešto posebno i prepoznatljivo emisiji 'Asia Express'

Ermin Preljević pridružuje se ekipi novog avanturističkog spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Upravo će njegov glas voditi gledatelje kroz nepoznate predjele daleke Azije i pratiti snalažljivost natjecatelja od 8. rujna u 20.15 sati na RTL-u

RTL.hr
02.09.2026 15:07

Poznati novinar i voditelj Ermin Preljević, čiji glas svakodnevno prati tisuće slušatelja u emisiji 'Poslijepodne uz Otvoreni radio', pridružuje se ekipi novog pustolovnog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta', a njegov će glas voditi gledatelje kroz regionalnu inačicu jednog od najpopularnijih svjetskih formata.

Iza Ermina je više od deset godina rada u medijima, komentiranja NBA utakmica te posuđivanja glasa u brojnim animiranim sinkronizacijama. Ipak, projekt koji spaja surovu snalažljivost i nepoznate kulture za njega predstavlja poseban izazov.

Ermin Preljević
Ermin Preljević FOTO: RTL

Ne putujem često, ali baš volim istraživati lokaciju kad negdje odem. Moje posljednje putovanje bio je roadtrip po cijeloj Irskoj u osam dana, okružili smo cijeli otok supruga i ja, spavali u šatoru, usputnim smještajima, u autu, prelazilo se dnevno više stotina kilometara (2210 kilometara u osam dana!), te smo otkrili bisere Irske za koje su nam čak i Irci rekli da nisu znali za njih ili da nikad nisu ondje bili. Tako da definitivno više volim avanturistički nego turistički đir i tu sam našao zajedničku crtu zbog koje mi je to 'Asia Express' zanimljiv projekt. Još kad u to sve dodaš dobru zezanciju, onda je to točno ono gdje se osjećam doma", otkriva Preljević uoči novog angažmana.

Pred devet parova u showu nalazi se zahtjevna ruta kroz tri države, tisuće kilometara i preživljavanje sa samo jednim eurom dnevno u džepu. Dok će se natjecatelji boriti s nepoznatim jezicima i donositi odluke pod pritiskom, Erminov će zadatak biti prenijeti tu golemu količinu adrenalina i emocija izravno u domove gledatelja.

Rekao bih da narator prvo treba biti neposredan, stvoriti osjećaj da smo tu skupa u timovima. A onda znati gdje nekad dodati, a gdje oduzeti kako bi se dodatno naglasili i osjetili ti trenuci smijeha, napetosti i izazova", objašnjava Preljević koji se tijekom dugogodišnjeg rada na radiju i televiziji naviknuo brzo prilagođavati različitim dinamikama.

Ermin Preljevic
Ermin Preljevic FOTO: RTL

Kao netko tko svakodnevno komunicira s masama, Preljević je svjestan da televizijski narator u ovakvom formatu nastoji dočarati cjelokupnu atmosferu te otkriva što će za njega predstavljati najveći izazov.

Ne smijem ostati bez glasa, haha. S obzirom na dnevne radijske smjene, naracije za 'Asia Express' i ostale spikerske projekte koje snimam - morat ću dobro nabildati glasnice. I, naravno, meni je izazov probati dodati nešto svoje što će dignuti priču na još viši nivo. Biti onaj začin koji daje ono nešto posebno i prepoznatljivo emisiji", jasan je Preljević.

I dok će iz ugodne fotelje studija pratiti sudbine kandidata koji traže besplatan prijevoz i smještaj, pitali smo Ermina kako bi se on snašao da se uloge u sekundi zamijene i da ga produkcija baci na Zmajevu rutu.

Snašao bih se ja, ne bi mi bio prvi put da se snalazim na putovanju brojeći svaki cent, s te strane mislim da bi bilo zanimljivo - ali nisam siguran da bi bilo dobro za moju i tuđu psihu s obzirom na to da imam pomalo nezdrav natjecateljski duh pa se bojim što bi snašlo ostale oko mene, haha. Svakako mislim da smo sigurniji ovako, sa mnom u studiju, kao glas koji ipak samo prati natjecatelje", zaključuje Preljević kroz smijeh.

Ne propustite najuzbudljiviju utrku života - 'Asia Express: Zmajeva ruta' od 8. rujna u 20.15 na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo!

ermin preljević asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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