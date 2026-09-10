'Opa, vi ste druge': Anita Martinović u 'Asia Expressu' uvrijedila Ellu Dvornik i Ines

Početak treće epizode 'Asia Expressa' otkrio je redoslijed dolazaka parova u prethodnoj utrci, a neke je rezultat itekako iznenadio. Voditeljica Antonija Blaće prvo je prozvala najbrže – Zlatne dečke, a odmah nakon njih na cilj su stigle Skitnice, Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines.
Njihov plasman na drugo mjesto iznenadio je dio natjecatelja, a djevojke su kasnije komentirale reakcije ostalih parova. Ines je posebno iznenadila reakcija Anite Martinović.
"Opa, vi ste druge. Bravo", bio je Anitin komentar koji je, kako je Ines priznala, neočekivano odjeknuo.
Ella Dvornik u cijeloj je situaciji vidjela prednost svoga tima. Smatra da ih ostali natjecatelji zasad ne doživljavaju kao ozbiljnu prijetnju, što bi im moglo ići u korist.
"Mislim da su nas svi podcijenili tamo. Mislim da im nismo ni na piku ni na obzoru. Mislim da je dobro kad te ljudi podcijene jer te ne vide kao prijetnju", zaključila je Ella.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.