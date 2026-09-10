'Opa, vi ste druge': Anita Martinović u 'Asia Expressu' uvrijedila Ellu Dvornik i Ines

Dok su neki parovi u 'Asia Expressu' već isprofilirali svoje uloge, Ella Dvornik i Ines tiho su pokazale da ih se ne smije podcijeniti. Nakon što su završile druge u utrci, iza Zlatnih dečkiju, izazvale su iznenađenje među konkurencijom, a Anita ih je dočekala komentarom koji nisu očekivale

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Početak treće epizode 'Asia Expressa' otkrio je redoslijed dolazaka parova u prethodnoj utrci, a neke je rezultat itekako iznenadio. Voditeljica Antonija Blaće prvo je prozvala najbrže – Zlatne dečke, a odmah nakon njih na cilj su stigle Skitnice, Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Njihov plasman na drugo mjesto iznenadio je dio natjecatelja, a djevojke su kasnije komentirale reakcije ostalih parova. Ines je posebno iznenadila reakcija Anite Martinović. "Opa, vi ste druge. Bravo", bio je Anitin komentar koji je, kako je Ines priznala, neočekivano odjeknuo.

icon-expand Anita Martinović, Asia Express FOTO: RTL