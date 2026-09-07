'Oslobodite se za utorak!' Marijana Batinić najavila 'Asia Express', show o kojem će se pričati

Marijanu Batinić ni odmor nije spriječio da pratiteljima pošalje važnu televizijsku preporuku. Uoči početka 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' pozvala je gledatelje da u utorak budu uz RTL i podrže njezinu kolegicu Antoniju Blaće u velikoj avanturi kroz jugoistočnu Aziju

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Dok uživa na moru, Marijana Batinić mislima je već uz novu veliku RTL-ovu avanturu. Na Instagramu je s puno entuzijazma najavila 'Asia Express', projekt za koji kaže da donosi nešto dosad neviđeno na malim ekranima. "Pozdrav svima s jedrenja, isprike zbog čupave kose, ali želim vas na vrijeme obavijestiti da se oslobodite za utorak u 20:15. Budite pred malim ekranima, gledajte program RTL-a", poručila je Marijana u videu koji je objavila na storiju. Nije skrivala oduševljenje novim formatom, koji je opisala kao pravo televizijsko osvježenje.

icon-expand icon-close icon-close Marijana Batinić, jedrenje FOTO: Instagram

"Kreće senzacionalan projekt 'Asia Express: Zmajeva ruta', dosad nešto neviđeno na malim ekranima, pravo televizijsko osvježenje, televizijska poslastica, kako mi voditelji volimo reći", rekla je.

Pohvalila voditelje i ekipu

Posebno je istaknula i svoju kolegicu Antoniju Blaće, koja će gledatelje voditi kroz avanturu zajedno s Antom Travizijem. "Kroz tri zemlje vodi vas moja draga kolegica Antonija Blaće i njezin kolega Ante Travizi, stand-up komičar", najavila je Marijana. Uz voditeljski dvojac, pohvalila je i ekipu natjecatelja te ono što ih očekuje na putu kroz Tajland, Kambodžu i Laos. "Odličan cast, poznate osobe probijaju svoje granice u avanturi života", poručila je.

icon-expand Marijana Batinić, jedrenje FOTO: Instagram