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Asia Express: Zmajeva ruta

'Oslobodite se za utorak!' Marijana Batinić najavila 'Asia Express', show o kojem će se pričati

Marijanu Batinić ni odmor nije spriječio da pratiteljima pošalje važnu televizijsku preporuku. Uoči početka 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' pozvala je gledatelje da u utorak budu uz RTL i podrže njezinu kolegicu Antoniju Blaće u velikoj avanturi kroz jugoistočnu Aziju

RTL.hr
07.09.2026 09:23

Dok uživa na moru, Marijana Batinić mislima je već uz novu veliku RTL-ovu avanturu. Na Instagramu je s puno entuzijazma najavila 'Asia Express', projekt za koji kaže da donosi nešto dosad neviđeno na malim ekranima.

"Pozdrav svima s jedrenja, isprike zbog čupave kose, ali želim vas na vrijeme obavijestiti da se oslobodite za utorak u 20:15. Budite pred malim ekranima, gledajte program RTL-a", poručila je Marijana u videu koji je objavila na storiju. Nije skrivala oduševljenje novim formatom, koji je opisala kao pravo televizijsko osvježenje.

Marijana Batinić, jedrenje
Marijana Batinić, jedrenje FOTO: Instagram

"Kreće senzacionalan projekt 'Asia Express: Zmajeva ruta', dosad nešto neviđeno na malim ekranima, pravo televizijsko osvježenje, televizijska poslastica, kako mi voditelji volimo reći", rekla je.

Pohvalila voditelje i ekipu

Posebno je istaknula i svoju kolegicu Antoniju Blaće, koja će gledatelje voditi kroz avanturu zajedno s Antom Travizijem.

"Kroz tri zemlje vodi vas moja draga kolegica Antonija Blaće i njezin kolega Ante Travizi, stand-up komičar", najavila je Marijana. Uz voditeljski dvojac, pohvalila je i ekipu natjecatelja te ono što ih očekuje na putu kroz Tajland, Kambodžu i Laos.

"Odličan cast, poznate osobe probijaju svoje granice u avanturi života", poručila je.

Marijana Batinić, jedrenje
Marijana Batinić, jedrenje FOTO: Instagram

Pred natjecateljima su brojni izazovi, nepoznate situacije i putovanje koje će testirati njihove granice, a Marijana je gledateljima poručila samo jedno – da budu uz RTL i prepuste se avanturi.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od sutra u 20:15 na RTL-u, a odmah gledajte na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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