'Oslobodite se za utorak!' Marijana Batinić najavila 'Asia Express', show o kojem će se pričati

Dok uživa na moru, Marijana Batinić mislima je već uz novu veliku RTL-ovu avanturu. Na Instagramu je s puno entuzijazma najavila 'Asia Express', projekt za koji kaže da donosi nešto dosad neviđeno na malim ekranima.
"Pozdrav svima s jedrenja, isprike zbog čupave kose, ali želim vas na vrijeme obavijestiti da se oslobodite za utorak u 20:15. Budite pred malim ekranima, gledajte program RTL-a", poručila je Marijana u videu koji je objavila na storiju. Nije skrivala oduševljenje novim formatom, koji je opisala kao pravo televizijsko osvježenje.
"Kreće senzacionalan projekt 'Asia Express: Zmajeva ruta', dosad nešto neviđeno na malim ekranima, pravo televizijsko osvježenje, televizijska poslastica, kako mi voditelji volimo reći", rekla je.
Pohvalila voditelje i ekipu
Posebno je istaknula i svoju kolegicu Antoniju Blaće, koja će gledatelje voditi kroz avanturu zajedno s Antom Travizijem.
"Kroz tri zemlje vodi vas moja draga kolegica Antonija Blaće i njezin kolega Ante Travizi, stand-up komičar", najavila je Marijana. Uz voditeljski dvojac, pohvalila je i ekipu natjecatelja te ono što ih očekuje na putu kroz Tajland, Kambodžu i Laos.
"Odličan cast, poznate osobe probijaju svoje granice u avanturi života", poručila je.
Pred natjecateljima su brojni izazovi, nepoznate situacije i putovanje koje će testirati njihove granice, a Marijana je gledateljima poručila samo jedno – da budu uz RTL i prepuste se avanturi.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od sutra u 20:15 na RTL-u, a odmah gledajte na Voyo.