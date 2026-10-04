Ovo će biti iznenađenje sezone! U 'Asia Express' stiže misteriozni par, prepoznajete li ih?

Na putovanje stiže novi par, no njihov identitet zasad ostaje tajna. Sve što možemo otkriti jest silueta dvoje novih natjecatelja koji će se pridružiti avanturi i unijeti novu dinamiku među postojeće parove.

U 'Asia Express' stiže veliko iznenađenje! Već u ponedjeljak utrka dobiva novi zaplet, a ostale kandidate čeka susret kojem se zasigurno nisu nadali.

Tko se krije iza misterioznih obrisa i kako će njihov dolazak utjecati na utrku, tek ćemo doznati. Hoće li odmah poremetiti odnose među kandidatima, pokazati se kao ozbiljna konkurencija ili će im trebati vremena da se prilagode zahtjevima 'Asia Expressa'?

Jedno je sigurno – njihov dolazak neće proći nezapaženo.

Tko su novi natjecatelji 'Asia Expressa', doznajte u ponedjeljak na RTL-u, a prije svih na Voyo!

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.