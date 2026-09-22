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Asia Express: Zmajeva ruta

'Ovo je bila definicija nekoordinacije': Zlatni dečki ismijali se Niki Tokiću Kartelu i njegovu nećaku

Na kambodžanskoj tržnici nije nedostajalo ni smijeha ni kaosa. Dok su Zlatni dečki pokušavali što brže odraditi zadatak, pogled im je stalno bježao prema Gazdama, čija ih je neusklađenost toliko zabavljala da su je proglasili definicijom nekoordinacije

RTL.hr
22.09.2026 13:00

Duel na kambodžanskoj tržnici spojio je Zlatne dečke, Nikšu Kaleba i Gorana Šprema, s Gazdama, Nikom Tokićem Kartelom i njegovim nećakom Ivanom. Zadatak je bio dodatno otežan neobičnim načinom kretanja i nošenja namirnica.

Zlatni dečki, Gazde, Asia Express
Zlatni dečki, Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Natjecateljski parovi bili su zavezani leđa o leđa, dok su na ramenima nosili štap s košarama koje su visjele poput vage. U takvim uvjetima morali su zajedno obilaziti tržnicu i skupljati potrebne proizvode.

Zlatni dečki, Gazde, Asia Express
Zlatni dečki, Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Zlatnim dečkima posebno je zabavno bilo promatrati kako se s izazovom snalaze Gazde, koji nikako nisu uspijevali uhvatiti zajednički ritam.

"Ta neusklađenost bila je toliko očita. Jedan naprijed, drugi nazad, vuku jedan drugoga", komentirao je Šprem kroz smijeh.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

S njegovom se procjenom složio i Kaleb.

"Ovo je bila definicija nekoordinacije", kratko je zaključio.

Show 'Asia Express': Zmajeva ruta' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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