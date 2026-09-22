'Ovo je bila definicija nekoordinacije': Zlatni dečki ismijali se Niki Tokiću Kartelu i njegovu nećaku

Duel na kambodžanskoj tržnici spojio je Zlatne dečke, Nikšu Kaleba i Gorana Šprema , s Gazdama, Nikom Tokićem Kartelom i njegovim nećakom Ivanom. Zadatak je bio dodatno otežan neobičnim načinom kretanja i nošenja namirnica.

Natjecateljski parovi bili su zavezani leđa o leđa, dok su na ramenima nosili štap s košarama koje su visjele poput vage. U takvim uvjetima morali su zajedno obilaziti tržnicu i skupljati potrebne proizvode.

Zlatnim dečkima posebno je zabavno bilo promatrati kako se s izazovom snalaze Gazde, koji nikako nisu uspijevali uhvatiti zajednički ritam.

"Ta neusklađenost bila je toliko očita. Jedan naprijed, drugi nazad, vuku jedan drugoga", komentirao je Šprem kroz smijeh.