'Ovo je naš kraj': Jedan tim nenadano mora odustati od 'Asia Expressa'!

Antonija i Ante okupit će sve timove kako bi doznali tko je od njih uspio doći do amuleta, no sve će zasjeniti vapaj jednog tima

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Večeras od 21.15 sati na RTL-u nastavlja se avantura zvana 'Asia Express'. Natjecatelji su u još jednoj utrci za amulet, koji ovaj put vrijedi dvostruko – čak 2000 eura! Timovi moraju pronaći lokalca koji će ih naučiti molitvu na laoskom, oboje ju zapamtiti i zatim je zajedno izrecitirati pred redovnikom u hramu Nabo.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express - traženje lokalaca FOTO: RTL

A iako na prvi pogled izgleda jednostavno, zadatak će timovima zadati prilične muke. Odbijanja lokalaca, poteškoće s pamćenjem i redovnik koji će zahtijevati da sve izgovore perfektno neke će potpuno izbaciti iz takta. Pucam već dva dana. Ova mala stvar me ne bi smjela tako poljuljati. Neću, ne mogu više. Nije fer", plakat će jedna kandidatkinja.

icon-expand Asia Express - Ante i Antonija FOTO: RTL

Antonija i Ante okupit će sve timove kako bi doznali tko je od njih uspio doći do amuleta, no sve će zasjeniti vapaj jednog tima. Nikad mi se nije dogodilo ništa slično... Ovo je naš kraj", obznanit će sa suzama u očima da napuštaju show. Žao nam je što su se našli u toj situaciji", poručit će ostali.

icon-expand Asia Express Gazde FOTO: RTL

No tu neće biti kraj iznenađenjima! Zbog novonastale situacije mijenjamo pravila", otkrit će timovima Antonija Blaće i još jednom ih ostaviti bez riječi.

Što ih čeka, tko će kome pomoći, tko je kršio pravila i tko od koga bježi, pokazat će nova epizoda 'Asia Expressa', večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sad na platformi Voyo.