Ovo je svih devet parova koji kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Uskoro na RTL-u i platformi Voyo počinje uzbudljivi spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta', u kojem će devet parova s budžetom od samo jednog eura po danu testirati vlastitu izdržljivost, snalažljivost i snagu timskog duha prolazeći kroz izazovne azijske predjele

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Nikša Kaleb i Goran Šprem

Hrvatske rukometne legende ponovno udružuju snage i zamjenjuju sportske terene izazovnim stazama Azije u potrazi za novim adrenalinskim trijumfom.

icon-expand Nikša i Goran, Asia Express FOTO: RTL

Katarina Mamić i Luna Valas

Glamurozni dvojac modne piste zamjenjuje udobnost izazovnim cestama. Bivša Miss Hrvatske i uspješna manekenka te stručnjakinja za digitalni marketing dokazat će da ljepota i izdržljivost idu ruku pod ruku.

icon-expand Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Niko Tokić Kartelo i Ivan Tokić

Poduzetnik i bivši predsjednički kandidat u avanturu života kreće s nećakom Ivanom, koji ga opisuje kao mentora i uzora, dok Niko ističe da je Ivan sin kojeg nikada nije imao.

icon-expand Ivan i Niko, Asia Express FOTO: RTL

Luciano Plazibat i Robert Plazibat

Plesač i influencer ulazi u utrku s ocem, bivšim specijalcem i trenerom kickboxinga, stvarajući tim potpunih suprotnosti koji će rušiti generacijske jaza i testirati obiteljsku borbenost.

icon-expand Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL

Pino Pingvino i Maja Gržinčić

Popularni influencer i inženjer pomorskog prometa sa svojom prijateljicom, riječkom sportskom nutricionicom, računa na spoj brznoga jezika, inženjerske preciznosti i nepresušnog šarma.

icon-expand Asia Express - Maja i Pino FOTO: RTL

Ella Dvornik i Ines Kordić Miotto

Dugogodišnje prijateljice gradski život zamjenjuju potpunim kaosom na terenu. Spoj majstorice improvizacije i osobe koja voli držati sve pod kontrolom bit će njihov glavni adut za preživljavanje.

icon-expand Asia Express - Ella i Ines FOTO: RTL

Đana Smajo i Meri Smajo

Mlada pjevačica glazbenu će pozornicu zamijeniti putovanjem života, a najveća podrška, oslonac i suputnica u svim nepredvidivim trenucima bit će joj majka.

icon-expand Asia Express - Meri i Đana FOTO: RTL

Anita Martinović i Aleksej Škarica

Omiljena TV voditeljica i poduzetnica u natjecateljski spektakl ulazi s uspješnim slovenskim poduzetnikom, spremna pokazati svoju borbenost i snalažljivost na ulicama Azije.

icon-expand Anita i Aleksej, Asia Express FOTO: RTL

Borna Kotromanić i Vesna Banović

Poduzetnica i autorica poznata po autentičnom stilu u ovu ekstremnu avanturu ulazi s rođakinjom, filmskom i televizijskom producenticom.

icon-expand Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL