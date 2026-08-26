Ovo je svih devet parova koji kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Nikša Kaleb i Goran Šprem
Hrvatske rukometne legende ponovno udružuju snage i zamjenjuju sportske terene izazovnim stazama Azije u potrazi za novim adrenalinskim trijumfom.
Katarina Mamić i Luna Valas
Glamurozni dvojac modne piste zamjenjuje udobnost izazovnim cestama. Bivša Miss Hrvatske i uspješna manekenka te stručnjakinja za digitalni marketing dokazat će da ljepota i izdržljivost idu ruku pod ruku.
Niko Tokić Kartelo i Ivan Tokić
Poduzetnik i bivši predsjednički kandidat u avanturu života kreće s nećakom Ivanom, koji ga opisuje kao mentora i uzora, dok Niko ističe da je Ivan sin kojeg nikada nije imao.
Luciano Plazibat i Robert Plazibat
Plesač i influencer ulazi u utrku s ocem, bivšim specijalcem i trenerom kickboxinga, stvarajući tim potpunih suprotnosti koji će rušiti generacijske jaza i testirati obiteljsku borbenost.
Pino Pingvino i Maja Gržinčić
Popularni influencer i inženjer pomorskog prometa sa svojom prijateljicom, riječkom sportskom nutricionicom, računa na spoj brznoga jezika, inženjerske preciznosti i nepresušnog šarma.
Ella Dvornik i Ines Kordić Miotto
Dugogodišnje prijateljice gradski život zamjenjuju potpunim kaosom na terenu. Spoj majstorice improvizacije i osobe koja voli držati sve pod kontrolom bit će njihov glavni adut za preživljavanje.
Đana Smajo i Meri Smajo
Mlada pjevačica glazbenu će pozornicu zamijeniti putovanjem života, a najveća podrška, oslonac i suputnica u svim nepredvidivim trenucima bit će joj majka.
Anita Martinović i Aleksej Škarica
Omiljena TV voditeljica i poduzetnica u natjecateljski spektakl ulazi s uspješnim slovenskim poduzetnikom, spremna pokazati svoju borbenost i snalažljivost na ulicama Azije.
Borna Kotromanić i Vesna Banović
Poduzetnica i autorica poznata po autentičnom stilu u ovu ekstremnu avanturu ulazi s rođakinjom, filmskom i televizijskom producenticom.
Koji će se par najbolje snaći u potpunom kaosu Azije, a tko će prvi posustati pod pritiskom? Ne propustite novu sezonu avanturističkog spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta' od ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.