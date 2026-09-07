Ovo se ne propušta! Antonija Blaće pokazala nevjerojatne prizore sa snimanja 'Asia Expressa'

Dok se gledatelji pripremaju za premijeru 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' , Antonija Blaće vodi nas kroz prizore koji najbolje dočaravaju čaroliju Azije. U fotogaleriji pogledajte kako je izgledalo njezino putovanje kroz egzotične krajolike, užurbane gradove, hramove i skrivene kutke zemalja kroz koje je prolazila ekipa showa.

Upravo su takvi prizori jedna od posebnosti showa koji natjecatelje, ali i gledatelje, vodi kroz neke od najzanimljivijih dijelova jugoistočne Azije. Na putu kroz Kambodžu, Laos i Tajland parovi će upoznavati drukčije kulture, običaje i načine života, dok će se istovremeno morati boriti s brojnim izazovima utrke.

Antonija Blaće u ovoj se velikoj avanturi nalazi u voditeljskoj ulozi, a društvo joj pravi komičar Ante Travizi. Njih dvoje pratit će natjecatelje na njihovom putu, približiti gledateljima sve izazove s kojima se susreću te donijeti atmosferu s terena.

Za razliku od klasičnih putovanja, u 'Asia Expressu' nema luksuza ni unaprijed osiguranog komfora – natjecatelji se moraju osloniti na vlastitu snalažljivost, pomoć lokalnog stanovništva i međusobno povjerenje. Upravo zato svaka lokacija kroz koju prolaze postaje dio njihove priče, a egzotični krajolici samo kulisa za jednu od najvećih televizijskih avantura.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od sutra, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na Voyo.