Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Ovo se ne propušta! Antonija Blaće pokazala nevjerojatne prizore sa snimanja 'Asia Expressa'

Antonija Blaće podijelila je s nama neke od prizora sa snimanja novog RTL-ova showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'

RTL.hr
07.09.2026 08:00

Dok se gledatelji pripremaju za premijeru 'Asia Expressa: Zmajeva ruta', Antonija Blaće vodi nas kroz prizore koji najbolje dočaravaju čaroliju Azije. U fotogaleriji pogledajte kako je izgledalo njezino putovanje kroz egzotične krajolike, užurbane gradove, hramove i skrivene kutke zemalja kroz koje je prolazila ekipa showa.

Upravo su takvi prizori jedna od posebnosti showa koji natjecatelje, ali i gledatelje, vodi kroz neke od najzanimljivijih dijelova jugoistočne Azije. Na putu kroz Kambodžu, Laos i Tajland parovi će upoznavati drukčije kulture, običaje i načine života, dok će se istovremeno morati boriti s brojnim izazovima utrke.

Društvo joj pravi Ante Travizi

Antonija Blaće u ovoj se velikoj avanturi nalazi u voditeljskoj ulozi, a društvo joj pravi komičar Ante Travizi. Njih dvoje pratit će natjecatelje na njihovom putu, približiti gledateljima sve izazove s kojima se susreću te donijeti atmosferu s terena.

Za razliku od klasičnih putovanja, u 'Asia Expressu' nema luksuza ni unaprijed osiguranog komfora – natjecatelji se moraju osloniti na vlastitu snalažljivost, pomoć lokalnog stanovništva i međusobno povjerenje. Upravo zato svaka lokacija kroz koju prolaze postaje dio njihove priče, a egzotični krajolici samo kulisa za jednu od najvećih televizijskih avantura.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od sutra, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na Voyo.

antonija blaće fotogalerija asia express ante travizi
Asia Express: Zmajeva ruta

'Nosim svoju jastučnicu sa sobom gdje god!': Đana Smajo o najvećem izazovu u 'Asia Expressu' i avanturi života s mamom Meri

Asia Express: Zmajeva ruta

Od skakavaca i crvenih mrava do spavanja u gostima: produkcija 'Asia Expressa' otkriva detalje snimanja u Aziji

Moglo bi te zanimati

Voditelj showa 'Asia Express' Ante Travizi urnebesnom spa parodijom nasmijao sve: 'Samo da kažem, bila je prava majoneza!'

'Ništa nisam pazio cijelo ljeto': Luciano Plazibat pokazao izgled nakon snimanja 'Asia Expressa'

Luciano Plazibat u 'Asia Express' ulazi s tatom, ali znate li tko je njegov stariji brat?

Natjecatelji 'Asia Expressa' osvajaju i društvene mreže: Tko je najpopularniji na Instagramu

Blista pred početak avanture života: Mlada zvijezda 'Asia Expressa' oduševila kombinacijom i prirodnom ljepotom

'Dala bih bubreg za ovakve slušalice': Đana i mama Meri iz 'Asia Expressa' nasmijale viralnim trendom

Pročitaj na Net.hr
Prevara teška milijun funti: Šamanka je varala elitu, a jedna smrt ostaje misterij
'Specijalisti Zagreb’ love mutnog poduzetnika i istražuju mračnu stranu sporta
Duboki delkote i goli bokovi mamili poglede: Ruska 'bomba' raspametila Veneciju
Pjevačica albanskih korijena požalila se na komentare o svojem tijelu: 'Želim se odjenuti seksi'
Tko je najveći šarmer, a tko prvi dolazi na set? Ivan Barišić otkrio nam je zanimljive detalje
Romantika na jezeru: Katie Holmes i osam godina mlađi dečko ne skidaju ruke jedno s drugoga
Prije 18 godina napustio nas je Dino Dvornik, neponovljivi kralj hrvatskog funka
Nakon što je izgubila oko 50 kilograma, Marica iz 'Života na vagi' kreće u novu transformaciju
Poznati turski glumac preminuo sam u stanu, pronašla ga djevojka
Domaća pjevačica udala se nakon osam godina veze: Nedavno objavila i da čeka bebu