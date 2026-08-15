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Asia Express: Zmajeva ruta

Ovo su svi dosad poznati kandidati koji kreću u 'Asia Express': Rukometne legende, poznate dame i obiteljski tandemi

Novi avanturistički spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' uskoro stiže na RTL i Voyo, a popis natjecatelja koji napuštaju svoju zonu komfora sve je impresivniji

RTL.hr
15.08.2026 07:00

Pripremite se za najuzbudljiviju televizijsku utrku sezone! RTL-ov novi spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' na male ekrane donosi izazove s kakvima se domaće zvijezde još nisu susrele. Bez luksuza, s ograničenim budžetom i u potpuno nepoznatom okruženju, natjecatelji će morati pokazati iznimnu snalažljivost, psihičku snagu i timski duh.

U nastavku donosimo pregled svih parova koji su dosad potvrđeni za ovu nezaboravnu azijsku avanturu:

Nikša Kaleb i Goran Šprem

Proslavljeni rukometni reprezentativci i članovi zlatne olimpijske generacije ponovno udružuju snage, ali ovoga puta daleko od sportskih terena. Dvojac je već nasmijao javnost priznanjem da u utrku ulaze bez ikakve pripremljene taktike, vodeći se željeznom voljom i željom za dobrom zabavom. Njihovo dugogodišnje prijateljstvo i natjecateljski duh stvoren u reprezentaciji bit će im najveći aduti na azijskom terenu.

Nikša i Goran, Asia Express
Nikša i Goran, Asia Express FOTO: RTL

Borna Kotromanić i Vesna Banović

Poduzetnica, autorica i jedna od najprepoznatljivijih figura domaće javne scene, Borna Kotromanić, svakodnevicu i glamur zamijenit će azijskom divljinom. U ovoj utrci života društvo će joj praviti njezina rođakinja, uspješna filmska i televizijska producentica Vesna Banović. Ovaj tandem donosi spoj kreativnosti, energije i visoke motivacije za savladavanje svih prepreka na 'Zmajevoj ruti'.

Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta
Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Niko Tokić Kartelo i Ivan Tokić

Obiteljske snage na terenu testirat će i poznati poduzetnik Niko Tokić Kartelo, kojemu se u ovoj zahtjevnoj avanturi pridružuje njegov nećak Ivan Tokić. Spoj iskustva i mladenačke energije te snažna obiteljska povezanost bit će njihovo glavno oružje u borbi s nepredvidjivim izazovima i utrci s vremenom.

Ivan i Niko, Asia Express
Ivan i Niko, Asia Express FOTO: RTL

Katarina Mamić i Luna Valas

Modne piste i gradski asfalt azijskim kršem zamijenit će bivša Miss Hrvatske Katarina Mamić i poznati model te influencerica Luna Valas. Ove bliske prijateljice u natjecanje ulaze spremne razbiti sve predrasude i dokazati da posjeduju borbenost, izdržljivost i snalažljivost potrebnu za opstanak u najekstremnijem showu.

Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta
Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Pred svim kandidatima je izazov u kojem prethodni uspjesi ne znače mnogo - ovisni o vlastitoj snalažljivosti i dobroj volji lokalnog stanovništva, morat će dati svoj maksimum kako bi stigli do samog kraja.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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