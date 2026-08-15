Ovo su svi dosad poznati kandidati koji kreću u 'Asia Express': Rukometne legende, poznate dame i obiteljski tandemi

Pripremite se za najuzbudljiviju televizijsku utrku sezone! RTL-ov novi spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' na male ekrane donosi izazove s kakvima se domaće zvijezde još nisu susrele. Bez luksuza, s ograničenim budžetom i u potpuno nepoznatom okruženju, natjecatelji će morati pokazati iznimnu snalažljivost, psihičku snagu i timski duh.

U nastavku donosimo pregled svih parova koji su dosad potvrđeni za ovu nezaboravnu azijsku avanturu: