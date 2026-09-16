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Asia Express: Zmajeva ruta

Ovo su svi kandidati 'Love Island Adrije'

Sunčani dani, atraktivna vila i potraga za ljubavlju – 'Love Island Adria' okupio je kandidate koji se međusobno tek trebaju upoznati. Dok će jedni odmah kliknuti, druge bi mogle iznenaditi simpatije, neočekivani obrati i ljubavni izazovi koji ih čekaju

RTL.hr
16.09.2026 15:12

U 'Love Island Adria' vilu stigla je šarolika ekipa spremna na ljubav, nova poznanstva, uzbuđenje i, naravno, pokoju dramu. Kandidati različitih karaktera, interesa i životnih priča svoju će svakodnevicu zamijeniti sunčanim danima, zajedničkim druženjem i potragom za osobom s kojom bi mogli ostvariti nešto više.

Među njima su različita lica – od onih koji iza sebe već imaju iskustvo u svijetu sporta i mode, preko kreativaca i poduzetnika do influencera i drugih zanimljivih osobnosti. Svaki kandidat u vilu je stigao sa svojim očekivanjima, kriterijima i predodžbom o idealnom partneru, no pitanje je koliko će se njihove želje poklopiti sa stvarnošću.

Tko će odmah pronaći zajednički jezik, tko će se naći u ljubavnom trokutu, a tko će svoju srodnu dušu tražiti do samog kraja? 

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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