Ovo su svi kandidati 'Love Island Adrije'

U 'Love Island Adria' vilu stigla je šarolika ekipa spremna na ljubav, nova poznanstva, uzbuđenje i, naravno, pokoju dramu. Kandidati različitih karaktera, interesa i životnih priča svoju će svakodnevicu zamijeniti sunčanim danima, zajedničkim druženjem i potragom za osobom s kojom bi mogli ostvariti nešto više.

Među njima su različita lica – od onih koji iza sebe već imaju iskustvo u svijetu sporta i mode, preko kreativaca i poduzetnika do influencera i drugih zanimljivih osobnosti. Svaki kandidat u vilu je stigao sa svojim očekivanjima, kriterijima i predodžbom o idealnom partneru, no pitanje je koliko će se njihove želje poklopiti sa stvarnošću.

Tko će odmah pronaći zajednički jezik, tko će se naći u ljubavnom trokutu, a tko će svoju srodnu dušu tražiti do samog kraja?

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