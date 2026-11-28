Parovi koji su osvojili imunitet, dobili su zadatak kuhanja i guljenja jaja kako bi ostvarili prednost u daljnjem natjecanju 'Asia Expressa' . "Nije Pivac džaba babino prezime", komentirao je Luciano uvjeren u pobjedu.

S obzirom na to da nisu ogulili jaja, voditeljica Antonija Blaće ih je podsjetila na to. Spartanci su gulili jaja na stoliću pokraj Antonije. Gusarice su odlučile to odraditi na tržnici, a Jokeri su razmišljali isto kao Luciano i Robert pa su prihvatili guljenja kraj njih.

Maja je požurivala Pina da dođe i nije gubila nadu u pobjedu. Ipak, na kraju su pobjedu odnijele Gusarice, a tek će na novom zadatku doznati kakvu će im to dati prednost.