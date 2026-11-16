Par koji volimo ne prestaje oduševljavati! Anastasia i Petar objavili jesenske fotke i izgledaju nikad sretnije

Zajedničkom objavom na Instagramu u jesenskom okruženju pokazali su savršenu modnu usklađenost, ali i zaraznu energiju i iskrenu zaljubljenost koja je u samo nekoliko sati prikupila više od deset tisuća lajkova.

Ljubavna priča koja je osvojila regiju nastavlja pisati svoje najljepše stranice. Anastasia i Petar, par koji publika obožava još od dana kada su se upoznali u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ponovno su pokazali zašto nose titulu jednog od najskladnijih parova na domaćoj sceni.

Zajedničkom objavom na Instagramu, koju prati nježna glazbena podloga "November Magic", podijelili su seriju jesenskih fotografija iz prirode na kojima izgledaju predivno i nikad sretnije. Na jednoj od fotografija Petar nosi nasmijanu Anastasiju na leđima dok oboje blistaju od sreće usred zlatno-smeđeg jesenskog krajolika, dok na drugoj poziraju u prisnom zagrljaju, odišući elegancijom i dubokom povezanošću.