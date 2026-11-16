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Asia Express: Zmajeva ruta

Par koji volimo ne prestaje oduševljavati! Anastasia i Petar objavili jesenske fotke i izgledaju nikad sretnije

Omiljeni par iz 'Gospodina Savršenog' i 'Asia Expressa' ponovno je raznježio društvene mreže

RTL.hr
16.11.2026 18:00

Zajedničkom objavom na Instagramu u jesenskom okruženju pokazali su savršenu modnu usklađenost, ali i zaraznu energiju i iskrenu zaljubljenost koja je u samo nekoliko sati prikupila više od deset tisuća lajkova.

Ljubavna priča koja je osvojila regiju nastavlja pisati svoje najljepše stranice. Anastasia i Petar, par koji publika obožava još od dana kada su se upoznali u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ponovno su pokazali zašto nose titulu jednog od najskladnijih parova na domaćoj sceni.

Zajedničkom objavom na Instagramu, koju prati nježna glazbena podloga "November Magic", podijelili su seriju jesenskih fotografija iz prirode na kojima izgledaju predivno i nikad sretnije. Na jednoj od fotografija Petar nosi nasmijanu Anastasiju na leđima dok oboje blistaju od sreće usred zlatno-smeđeg jesenskog krajolika, dok na drugoj poziraju u prisnom zagrljaju, odišući elegancijom i dubokom povezanošću.

Anastasia i Petar, Asia Express
Anastasia i Petar, Asia Express FOTO: Instagram

Od romantičnih početaka do ekstremnih izazova u 'Asia Expressu'

Njihov put do statusa miljenika publike bio je sve samo ne običan. Nakon što je kemija planula pred kamerama "Gospodina Savršenog", par je svoju vezu dodatno učvrstio u ekstremnim uvjetima avanturističkog showa "Asia Express: Zmajeva ruta".

Iako su im mnogi na samom početku predviđali kratak vijek, Anastasia i Petar dokazali su upravo suprotno. Kroz naporne zadatke, putovanja i život pod istim krovom u Zagrebu, izgradili su odnos pun međusobne podrške, humora i razumijevanja. Upravo ta njihova spontanost i opuštenost razlog su zbog kojeg su postali par koji publika s guštom prati u svakom novom koraku.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Oduševljenje pratitelja i tisuće reakcija

Modno usklađeni u jesenskim komadima – Anastasia u elegantnom bež baloneru i trapericama, a Petar u dugoj crnoj jakni – još su jednom spojili stil i čistu emociju. Sudeći po osmijesima koji im ne silaze s lica, pred ovim je omiljenim parom još puno nezaboravnih zajedničkih trenutaka.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

anastasia i petar asia express: zmajeva ruta voyohr rtlhr
Asia Express: Zmajeva ruta

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