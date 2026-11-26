Voditeljica Antonija Blaće pitala je za druženje Spartanaca i Gusarica. Luciano je otkrio da se njemu to činilo kao duel.

"Odjednom dođe do mene Borna i počne peckati kao: 'Meni bi bilo draže da su tu Gazele' i ja kažem: ''Evo kad ih već spominjete, poslale su Gazele sticker', a Borna u tom trenutku crno na oči, uzima sticker u čašu pive, uzima bocu pive, nadolijeva u sticker, uzima žlicu i po njima. Potapa, potapa", ispričao je.