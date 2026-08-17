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Asia Express: Zmajeva ruta

Partner Anite Martinović otkrio: 'Moja bivša gledala je 'Ljubav je na selu' i govorila koliko joj je simpatična voditeljica. Nekoliko godina poslije...'

Što se dogodi kada se iznimno energična televizijska voditeljica i jedan povučeni, opušteni tip nađu usred Azije - bez novca, udobnosti i smještaja? Za Anitu Martinović (42) i njezina partnera Alekseja Škaricu (38) to je pustolovina života, ali i izazov koji će njihovu vezu staviti na kušnju

RTL.hr
17.08.2026 22:00

Poduzetnica i jedna od omiljenih domaćih voditeljica, Anita Martinović iz Slavonskog Broda, u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi svoju prepoznatljivu energiju. U avanturu kreće s partnerom Aleksejem Škaricom, slovenskim poduzetnikom iz Murske Sobote koji upravlja obiteljskim poslovanjem veterinarske ambulante za male životinje i sportske konje.

Njih dvoje teško da mogu biti različitiji. Anita je otvorena, društvena i prilagodljiva dok je Aleksej smireni strateg koji radije promatra iz pozadine nego što želi biti u središtu pozornosti. Upravo bi ta suprotnost, vjeruju, mogla biti njihova najveća prednost.

Asia Express, Aleksej i Anita
Asia Express, Aleksej i Anita FOTO: RTL

Njihova ljubavna priča počela je kao običan ručak koji se neočekivano pretvorio u večeru. U to vrijeme Aleksej uopće nije znao tko je Anita. "Moja bivša djevojka gledala je 'Ljubav je na selu' i stalno govorila koliko joj je simpatična voditeljica. Nekoliko godina poslije... i sam sam to shvatio", kroz smijeh se prisjeća Aleksej.

Sada će svoju povezanost i snalažljivost morati dokazati u potpuno nepoznatim okolnostima. Anita priznaje da je s godinama sve nestrpljivija, ali dobro zna da se lako prilagođava ljudima i nema problem zatražiti pomoć. Kada je riječ o preživljavanju u Aziji, već ima jasnu viziju njihovih uloga: Aleksej je zadužen za logistiku i strategiju dok će ona preuzeti komunikaciju i pregovore. Aleksej je pametan i snalažljiv, a ja sam njegova slaba točka", objašnjava.

Anita Martinović, Ljubav je na selu
Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Za Alekseja je ova pustolovina i golem izlazak iz zone komfora jer privatno najviše cijeni mir, red i poznato okruženje. Svjestan je da će suživot u ekstremnim uvjetima izazvati i poneku trzavicu među njima. Znamo se posvađati, mislim da je to normalno, ali upravo zato se i volimo", iskrena je Anita, uvjerena da će ih ova pustolovina na kraju još više zbližiti.

Hoće li Aleksejeva smirenost biti dovoljna da ih održi na pravom putu ili će Anitina energija i šarm biti njihovo najjače oružje? Doznat će se u rujnu na RTL-u u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

anita martinović anita i aleksej asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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