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Asia Express: Zmajeva ruta

Petar i Anastasia oprostili se od 'Asia Expressa': 'Pamtit ćemo ovo iskustvo na najljepši način'

Petar i Anastasia, poznatiji kao Savršeni, posljednji su stigli na cilj eliminacijske utrke i time završili svoju avanturu u 'Asia Expressu'. Iako su se u borbi za ostanak našli zahvaljujući glasovima drugih timova, od natjecatelja su se oprostili bez zamjeranja

RTL.hr
29.10.2026 23:00

Eliminacijska utrka u 'Asia Expressu' označila je kraj putovanja za još jedan tim. Savršeni, odnosno Petar i Anastasia, posljednji su stigli na cilj te su se morali oprostiti od natjecanja. To ujedno znači da s ostalim kandidatima neće nastaviti avanturu u Tajlandu.

Njihov odlazak bio je posebno emotivan, a Anastasia je priznala kako nije očekivala takvu reakciju ostalih natjecatelja. Naime, upravo su Petar i Anastasia završili u eliminacijskoj utrci nakon što su za njih glasovali drugi timovi.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Bilo je jako emotivno. Nismo to očekivali. I u tom trenutku, bez obzira na to što smo mi izglasani, ne osjetiš negativnu energiju, osjetiš pozitivnu", rekla je Anastasia.

Unatoč tome što su ih drugi timovi svojim glasovima poslali u borbu za ostanak, Petar i Anastasia odlučili su iz natjecanja otići s lijepim uspomenama.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Drago mi je što smo sve vas upoznali. Imamo neko iskustvo iza sebe i to ćemo pokušati pamtiti na najljepši način", poručila je Anastasia ostalim natjecateljima, a Petar se složio s njezinim riječima.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express anastasia petar rašić
Asia Express: Zmajeva ruta

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