Petar i Anastasia oprostili se od 'Asia Expressa': 'Pamtit ćemo ovo iskustvo na najljepši način'

Eliminacijska utrka u 'Asia Expressu' označila je kraj putovanja za još jedan tim. Savršeni, odnosno Petar i Anastasia, posljednji su stigli na cilj te su se morali oprostiti od natjecanja. To ujedno znači da s ostalim kandidatima neće nastaviti avanturu u Tajlandu.
Njihov odlazak bio je posebno emotivan, a Anastasia je priznala kako nije očekivala takvu reakciju ostalih natjecatelja. Naime, upravo su Petar i Anastasia završili u eliminacijskoj utrci nakon što su za njih glasovali drugi timovi.
"Bilo je jako emotivno. Nismo to očekivali. I u tom trenutku, bez obzira na to što smo mi izglasani, ne osjetiš negativnu energiju, osjetiš pozitivnu", rekla je Anastasia.
Unatoč tome što su ih drugi timovi svojim glasovima poslali u borbu za ostanak, Petar i Anastasia odlučili su iz natjecanja otići s lijepim uspomenama.
"Drago mi je što smo sve vas upoznali. Imamo neko iskustvo iza sebe i to ćemo pokušati pamtiti na najljepši način", poručila je Anastasia ostalim natjecateljima, a Petar se složio s njezinim riječima.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.