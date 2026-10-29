Petar i Anastasia oprostili se od 'Asia Expressa': 'Pamtit ćemo ovo iskustvo na najljepši način'

Petar i Anastasia, poznatiji kao Savršeni, posljednji su stigli na cilj eliminacijske utrke i time završili svoju avanturu u 'Asia Expressu'. Iako su se u borbi za ostanak našli zahvaljujući glasovima drugih timova, od natjecatelja su se oprostili bez zamjeranja

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Eliminacijska utrka u 'Asia Expressu' označila je kraj putovanja za još jedan tim. Savršeni, odnosno Petar i Anastasia, posljednji su stigli na cilj te su se morali oprostiti od natjecanja. To ujedno znači da s ostalim kandidatima neće nastaviti avanturu u Tajlandu. Njihov odlazak bio je posebno emotivan, a Anastasia je priznala kako nije očekivala takvu reakciju ostalih natjecatelja. Naime, upravo su Petar i Anastasia završili u eliminacijskoj utrci nakon što su za njih glasovali drugi timovi.

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Bilo je jako emotivno. Nismo to očekivali. I u tom trenutku, bez obzira na to što smo mi izglasani, ne osjetiš negativnu energiju, osjetiš pozitivnu", rekla je Anastasia. Unatoč tome što su ih drugi timovi svojim glasovima poslali u borbu za ostanak, Petar i Anastasia odlučili su iz natjecanja otići s lijepim uspomenama.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL