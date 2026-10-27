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Asia Express: Zmajeva ruta

Petar i Anastasia prekršili pravilo u hramu! 'Kad smo zaplesali, morali smo se poljubiti'

Petar i Anastasia, poznati kao Savršeni, tijekom avanture u 'Asia Expressu' prespavali su u hramu u kojem su vrijedila posebna pravila ponašanja. No jutarnji ples završio je poljupcem kojem nisu mogli odoljeti

RTL.hr
27.10.2026 21:45

Petar i Anastasia, odnosno Savršeni iz 'Asia Expressa', doživjeli su posebno jutro nakon noći provedene u hramu. Iako su bili upozoreni da ondje nije dopušteno grljenje i ljubljenje, jedan ples bio je dovoljan da na trenutak zaborave na pravila.

Ujutro su zajedno zaplesali, a romantičan trenutak ubrzo je završio poljupcem. Kako su otkrili, jednostavno se nisu mogli oduprijeti emocijama.

"Rekli su nam da se ne smijemo grliti, ljubiti u tom hramu gdje smo spavali, ali kad smo zaplesali, to nas je ponijelo, pa smo se morali poljubiti", ispričao je Petar.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Iako su bili svjesni da su time prekršili pravilo, čini se da njihov mali romantični trenutak nije izazvao nikakve neugodnosti.

"Možda su nas i vidjeli, ali su se pomirili s tim, tako da nije bilo problema", dodali su.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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