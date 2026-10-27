Petar i Anastasia prekršili pravilo u hramu! 'Kad smo zaplesali, morali smo se poljubiti'

Petar i Anastasia, odnosno Savršeni iz 'Asia Expressa', doživjeli su posebno jutro nakon noći provedene u hramu. Iako su bili upozoreni da ondje nije dopušteno grljenje i ljubljenje, jedan ples bio je dovoljan da na trenutak zaborave na pravila.

Ujutro su zajedno zaplesali, a romantičan trenutak ubrzo je završio poljupcem. Kako su otkrili, jednostavno se nisu mogli oduprijeti emocijama.

"Rekli su nam da se ne smijemo grliti, ljubiti u tom hramu gdje smo spavali, ali kad smo zaplesali, to nas je ponijelo, pa smo se morali poljubiti", ispričao je Petar.