Petar i Anastasia prekršili pravilo u hramu! 'Kad smo zaplesali, morali smo se poljubiti'

Petar i Anastasia, odnosno Savršeni iz 'Asia Expressa', doživjeli su posebno jutro nakon noći provedene u hramu. Iako su bili upozoreni da ondje nije dopušteno grljenje i ljubljenje, jedan ples bio je dovoljan da na trenutak zaborave na pravila.
Ujutro su zajedno zaplesali, a romantičan trenutak ubrzo je završio poljupcem. Kako su otkrili, jednostavno se nisu mogli oduprijeti emocijama.
"Rekli su nam da se ne smijemo grliti, ljubiti u tom hramu gdje smo spavali, ali kad smo zaplesali, to nas je ponijelo, pa smo se morali poljubiti", ispričao je Petar.
Iako su bili svjesni da su time prekršili pravilo, čini se da njihov mali romantični trenutak nije izazvao nikakve neugodnosti.
"Možda su nas i vidjeli, ali su se pomirili s tim, tako da nije bilo problema", dodali su.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.