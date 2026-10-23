Petar jedva upravljao biciklom, a Anastasia ga zadirkivala: 'Čudno je ovako vidjeti muškarca koji ti se sviđa!'

Na jednom od zadataka u 'Asia Expressu' natjecatelji su morali voziti bicikl prekrcan košarama i raznim predmetima, poput onih kakve svakodnevno koriste lokalni stanovnici. Dok je jedan član tima vozio bicikl, drugi je morao hodati pokraj njega, a na povratku su zamijenili uloge.
Među parovima koji su se okušali u ovom izazovu bili su i Savršeni, Petar i Anastasia. Petru isprva nije bilo jasno zašto ostali natjecatelji imaju toliko problema s vožnjom bicikla, no čim je i sam sjeo na njega, shvatio je u čemu je problem.
Umjesto ravne vožnje, bicikl je počeo vrludati, a Petar je jedva uspijevao zadržati kontrolu. "Kad sam krenuo, ja nisam ni krenuo, volan je išao samo lijevo-desno", opisao je Petar svoj pokušaj vožnje.
A kao da mu održavanje ravnoteže nije predstavljalo dovoljno velik izazov, na putu su mu se pojavile i neočekivane prepreke. "Onda su došle i krave. I sad je tek problem", komentirao je Petar.
Njegova nespretna vožnja posebno je zabavila Anastasiju, koja nije propustila priliku malo zadirkivati svog partnera. "Jako je čudno vidjeti muškarca koji ti se sviđa da ovako vozi bicikl. Svejedno te volim, ljubav", poručila mu je Anastasia kroz smijeh.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.