Petar jedva upravljao biciklom, a Anastasia ga zadirkivala: 'Čudno je ovako vidjeti muškarca koji ti se sviđa!'

Petar nije mogao shvatiti zašto se ostali natjecatelji toliko muče s vožnjom bicikla, no ubrzo je i sam doživio isto! Bicikl ga nikako nije slušao, a dodatni problem stvorile su mu krave koje su se pojavile na cesti

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Na jednom od zadataka u 'Asia Expressu' natjecatelji su morali voziti bicikl prekrcan košarama i raznim predmetima, poput onih kakve svakodnevno koriste lokalni stanovnici. Dok je jedan član tima vozio bicikl, drugi je morao hodati pokraj njega, a na povratku su zamijenili uloge. Među parovima koji su se okušali u ovom izazovu bili su i Savršeni, Petar i Anastasia. Petru isprva nije bilo jasno zašto ostali natjecatelji imaju toliko problema s vožnjom bicikla, no čim je i sam sjeo na njega, shvatio je u čemu je problem.

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Umjesto ravne vožnje, bicikl je počeo vrludati, a Petar je jedva uspijevao zadržati kontrolu. "Kad sam krenuo, ja nisam ni krenuo, volan je išao samo lijevo-desno", opisao je Petar svoj pokušaj vožnje. A kao da mu održavanje ravnoteže nije predstavljalo dovoljno velik izazov, na putu su mu se pojavile i neočekivane prepreke. "Onda su došle i krave. I sad je tek problem", komentirao je Petar.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL