Petar se ozbiljno primio čišćenja zahoda u 'Asia Expressu': 'Majka mi je rekla da sve što radim, radim najbolje što mogu'

Savršeni, Petar i Anastasia , u 'Asia Expressu' dobili su zadatak koji nije bio nimalo glamurozan – morali su očistiti zahod! Petar je pritom pokazao koliko ozbiljno shvaća svaki posao kojeg se prihvati.
Uzeo je četku i temeljito se posvetio ribanju zahodske školjke, dok mu je Anastasia pomagala i dodavala sve što mu je bilo potrebno. No tijekom čišćenja na podnim pločicama ostali su tragovi njegovih koraka, što Anastasiji nije promaknulo.
"Uuu, ljubavi, pa ti si satrao taj pod!", komentirala je Anastasia dok je promatrala rezultate njegova truda.
Petar je objasnio da svakom zadatku pristupa ozbiljno, a za to je zaslužan i savjet koji je dobio od majke. "Meni je majka rekla da kad nešto radim, da radim najbolje što mogu, tako da sam se baš uživio u to", ispričao je.
"Koristio sam sve moguće alate koje sam imao pri ruci, uznojio sam se i zadihao", dodao je Petar, koji se očito nije štedio tijekom obavljanja zadatka.
Iako su u 'Asia Expressu' zajednički prionuli čišćenju, Anastasia je otkrila da je kod kuće raspodjela kućanskih poslova ipak nešto drukčija. Naime, priznala je da ona češće čisti, a Petar se s njezinom tvrdnjom složio.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.