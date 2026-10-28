Petar se ozbiljno primio čišćenja zahoda u 'Asia Expressu': 'Majka mi je rekla da sve što radim, radim najbolje što mogu'

Savršeni su u 'Asia Expressu' dobili zadatak čišćenja zahoda, a Petar Rašić odlučio ga je odraditi što temeljitije. Dok je on četkom ribao zahodsku školjku, Anastasia mu je dodavala potrebne stvari i pomagala u čišćenju

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Savršeni, Petar i Anastasia , u 'Asia Expressu' dobili su zadatak koji nije bio nimalo glamurozan – morali su očistiti zahod! Petar je pritom pokazao koliko ozbiljno shvaća svaki posao kojeg se prihvati. Uzeo je četku i temeljito se posvetio ribanju zahodske školjke, dok mu je Anastasia pomagala i dodavala sve što mu je bilo potrebno. No tijekom čišćenja na podnim pločicama ostali su tragovi njegovih koraka, što Anastasiji nije promaknulo.

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Uuu, ljubavi, pa ti si satrao taj pod!", komentirala je Anastasia dok je promatrala rezultate njegova truda. Petar je objasnio da svakom zadatku pristupa ozbiljno, a za to je zaslužan i savjet koji je dobio od majke. "Meni je majka rekla da kad nešto radim, da radim najbolje što mogu, tako da sam se baš uživio u to", ispričao je.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL