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Asia Express: Zmajeva ruta

Petar se ozbiljno primio čišćenja zahoda u 'Asia Expressu': 'Majka mi je rekla da sve što radim, radim najbolje što mogu'

Savršeni su u 'Asia Expressu' dobili zadatak čišćenja zahoda, a Petar Rašić odlučio ga je odraditi što temeljitije. Dok je on četkom ribao zahodsku školjku, Anastasia mu je dodavala potrebne stvari i pomagala u čišćenju

RTL.hr
28.10.2026 22:30

Savršeni, Petar i Anastasia , u 'Asia Expressu' dobili su zadatak koji nije bio nimalo glamurozan – morali su očistiti zahod! Petar je pritom pokazao koliko ozbiljno shvaća svaki posao kojeg se prihvati.

Uzeo je četku i temeljito se posvetio ribanju zahodske školjke, dok mu je Anastasia pomagala i dodavala sve što mu je bilo potrebno. No tijekom čišćenja na podnim pločicama ostali su tragovi njegovih koraka, što Anastasiji nije promaknulo.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Uuu, ljubavi, pa ti si satrao taj pod!", komentirala je Anastasia dok je promatrala rezultate njegova truda.

Petar je objasnio da svakom zadatku pristupa ozbiljno, a za to je zaslužan i savjet koji je dobio od majke. "Meni je majka rekla da kad nešto radim, da radim najbolje što mogu, tako da sam se baš uživio u to", ispričao je.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Koristio sam sve moguće alate koje sam imao pri ruci, uznojio sam se i zadihao", dodao je Petar, koji se očito nije štedio tijekom obavljanja zadatka.

Iako su u 'Asia Expressu' zajednički prionuli čišćenju, Anastasia je otkrila da je kod kuće raspodjela kućanskih poslova ipak nešto drukčija. Naime, priznala je da ona češće čisti, a Petar se s njezinom tvrdnjom složio.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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