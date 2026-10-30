Petar smislio taktiku i zadatak riješio u dvije minute! Anastasia: 'Svidjet ćeš se mojim roditeljima'

Zahvaljujući Petrovoj domišljatosti, Savršeni su jedan od zadataka riješili za samo dvije minute, a Anastasia je Petra zbog njegova poteza nagradila posebnim komplimentom i poljupcem

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Eliminacijska utrka u 'Asia Expressu' pred tri je para stavila izazov da u što kraćem vremenu obave tri zadatka. Jedan od njih bio je prodati određeni broj laoških specijaliteta, odnosno uličnih wrapova, pri čemu su natjecatelji morali prikupiti i minimalni zadani iznos novca. Dok su ostali parovi pokušavali prodavati wrapove prolaznicima komad po komad, eventualno nekoliko komada istoj osobi, Petar je došao na ideju koja je njemu i Anastasiji omogućila da zadatak završe u svega dvije minute.

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Smislili smo neku našu taktiku. Kad već imamo cifru koju moramo ostvariti, zašto ne bih dao sve za tu cifru", objasnio je Petar, koji je ubrzo pronašao kupca spremnog preuzeti sve wrapove odjednom. Njegov potez posebno je oduševio Anastasiju, koja nije štedjela riječi hvale za svog partnera. "Moram pohvaliti Petra. Stvarno je došao na brutalnu ideju. Da ne idemo od osobe do osobe, pet po pet komada, nego je čovjek u roku dvije minute prodao sve", zadovoljno je komentirala Anastasia.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL