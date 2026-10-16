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Asia Express: Zmajeva ruta

Petar uživao u ljepoti parka, a Anastasia izgubila strpljenje: 'Meni se ne da ovdje više biti'

Romantiku su u 'Asia Expressu' zamijenili utrka s vremenom i zahtjevni zadaci, a Anastasia Kaleb i Petar Rašić ponovno su se našli pred izazovom. Dok je Petar zastao kako bi se divio ljepoti parka, Anastasia je gubila strpljenje i požurivala ga

RTL.hr
16.10.2026 12:00

Utrka za novac u 'Asia Expressu' donijela je nove izazove za tri natjecateljska para, a među njima su bili i Savršeni, Anastasia Kaleb i Petar Rašić. Svi su morali u što kraćem roku obaviti tri zadatka na tri međusobno udaljene lokacije, a kako je vrijeme odmicalo, napetost je sve više rasla. Posebno se to osjetilo kod Savršenih.

Naime, kada su stigli u park u kojem ih je čekao posljednji izazov, Petar je zastao kako bi prokomentirao koliko je lijep prostor u kojem su se našli. No, Anastasia nije bila raspoložena za razgledavanje jer joj je na pameti bilo samo što prije završiti zadatak. "Dobro! Što tražimo, reci mi", nestrpljivo ga je upitala, a zatim mu dala do znanja da joj njegovo ponašanje u tom trenutku ne odgovara.

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a79ecabbfe_1080612 FOTO: Video

"Ti konstantno pitaš ljude. Samo požurimo, jer meni se ne da ovdje više biti. Ovo je bila uzaludna šetnja", poručila je Anastasia, vidno nezadovoljna razvojem situacije.

Dok je Petar pokušavao uživati i u prizorima koji su ih okruživali, Anastasia je bila potpuno usredotočena na utrku i vrijeme koje im je istjecalo. Različiti pristupi izazovu tako su doveli do trenutka nervoze između partnera koji su svoju ljubavnu priču započeli u 'Gospodinu Savršenom'.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Petar se kasnije pred kamerama osvrnuo na njihovo zajedničko iskustvo i iznio zanimljivo razmišljanje o tome koliko putovanje može utjecati na odnos dvoje ljudi. "Mislim da putovanje nije nešto što bi unaprijedilo tvoj odnos s osobom", poručio je Petar.

S druge strane, Anastasia je objasnila kako ona gleda na neslaganja i različita mišljenja. "Iskreno, ne ulazim u sukobe. Svatko ima neko svoje mišljenje", kratko je zaključila.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express anastasia petar rašić
Asia Express: Zmajeva ruta

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