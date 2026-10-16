Petar uživao u ljepoti parka, a Anastasia izgubila strpljenje: 'Meni se ne da ovdje više biti'

Romantiku su u 'Asia Expressu' zamijenili utrka s vremenom i zahtjevni zadaci, a Anastasia Kaleb i Petar Rašić ponovno su se našli pred izazovom. Dok je Petar zastao kako bi se divio ljepoti parka, Anastasia je gubila strpljenje i požurivala ga

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Utrka za novac u 'Asia Expressu' donijela je nove izazove za tri natjecateljska para, a među njima su bili i Savršeni, Anastasia Kaleb i Petar Rašić. Svi su morali u što kraćem roku obaviti tri zadatka na tri međusobno udaljene lokacije, a kako je vrijeme odmicalo, napetost je sve više rasla. Posebno se to osjetilo kod Savršenih. Naime, kada su stigli u park u kojem ih je čekao posljednji izazov, Petar je zastao kako bi prokomentirao koliko je lijep prostor u kojem su se našli. No, Anastasia nije bila raspoložena za razgledavanje jer joj je na pameti bilo samo što prije završiti zadatak. "Dobro! Što tražimo, reci mi", nestrpljivo ga je upitala, a zatim mu dala do znanja da joj njegovo ponašanje u tom trenutku ne odgovara.

icon-expand icon-close icon-close a79ecabbfe_1080612 FOTO: Video

"Ti konstantno pitaš ljude. Samo požurimo, jer meni se ne da ovdje više biti. Ovo je bila uzaludna šetnja", poručila je Anastasia, vidno nezadovoljna razvojem situacije. Dok je Petar pokušavao uživati i u prizorima koji su ih okruživali, Anastasia je bila potpuno usredotočena na utrku i vrijeme koje im je istjecalo. Različiti pristupi izazovu tako su doveli do trenutka nervoze između partnera koji su svoju ljubavnu priču započeli u 'Gospodinu Savršenom'.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL