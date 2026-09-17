Pino i Maja iznenadili Zlatne dečke nesebičnom getom: 'Svaka im čast, to je sportski duh'

U utrci u kojoj je svaki prijevoz zlata vrijedan, pomoć konkurenciji rijetko je prvi izbor. No, Jokeri su u petoj epizodi 'Asia Expressa' pokazali da se i u najžešćoj borbi može pronaći mjesta za sportski duh

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U potrazi za prijevozom Pino Pingvino i Maja Gržinčić imali su pravi mali dobitak – pronašli su kamion pun jaja koji ih je trebao povesti prema novom odredištu. No, taman kada su se ukrcali i bili spremni za polazak, ugledali su poznata lica.

icon-expand icon-close icon-close Maja Gržinčić, Asia Express FOTO: RTL

Zlatni dečki također su tražili prijevoz, a Jokeri su odlučili napraviti potez koji se u ovakvoj utrci ne viđa često. Umjesto da krenu sami, ponudili su im da podijele vožnju.

icon-expand Goran Šprem, Nikša Kaleb, Asia Express FOTO: RTL

"Svaka im čast", pohvalio je njihov potez Nikša Kaleb, a Pino je objasnio zašto su odlučili pomoći konkurenciji. "Prirasli su nam srcu jer smo često bili s njima visoko rangirani, pa možda i mi budemo visoko rangirani", rekao je Pino.

icon-expand Maja Gržinčić, Nikša Kaleb, Asia Express FOTO: RTL

I dok se u 'Asia Expressu' svaki tim bori za što bolji plasman, ovakav potez pokazao je da rivalstvo ne mora uvijek značiti i okretanje leđa.

icon-expand Pino Pingvino, Maja Gržinčić, Asia Express FOTO: RTL