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Asia Express: Zmajeva ruta

Pino i Maja iznenadili Zlatne dečke nesebičnom getom: 'Svaka im čast, to je sportski duh'

U utrci u kojoj je svaki prijevoz zlata vrijedan, pomoć konkurenciji rijetko je prvi izbor. No, Jokeri su u petoj epizodi 'Asia Expressa' pokazali da se i u najžešćoj borbi može pronaći mjesta za sportski duh

RTL.hr
17.09.2026 17:30

U potrazi za prijevozom Pino Pingvino i Maja Gržinčić imali su pravi mali dobitak – pronašli su kamion pun jaja koji ih je trebao povesti prema novom odredištu. No, taman kada su se ukrcali i bili spremni za polazak, ugledali su poznata lica. 

Maja Gržinčić, Asia Express
Maja Gržinčić, Asia Express FOTO: RTL

Zlatni dečki također su tražili prijevoz, a Jokeri su odlučili napraviti potez koji se u ovakvoj utrci ne viđa često. Umjesto da krenu sami, ponudili su im da podijele vožnju.

Goran Šprem, Nikša Kaleb, Asia Express
Goran Šprem, Nikša Kaleb, Asia Express FOTO: RTL

"Svaka im čast", pohvalio je njihov potez Nikša Kaleb, a Pino je objasnio zašto su odlučili pomoći konkurenciji.

"Prirasli su nam srcu jer smo često bili s njima visoko rangirani, pa možda i mi budemo visoko rangirani", rekao je Pino. 

Maja Gržinčić, Nikša Kaleb, Asia Express
Maja Gržinčić, Nikša Kaleb, Asia Express FOTO: RTL

I dok se u 'Asia Expressu' svaki tim bori za što bolji plasman, ovakav potez pokazao je da rivalstvo ne mora uvijek značiti i okretanje leđa.

Pino Pingvino, Maja Gržinčić, Asia Express
Pino Pingvino, Maja Gržinčić, Asia Express FOTO: RTL

"E ovo je sportski duh", zaključio je Goran Šprem.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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