Pino i Maja iznenadili Zlatne dečke nesebičnom getom: 'Svaka im čast, to je sportski duh'

U potrazi za prijevozom Pino Pingvino i Maja Gržinčić imali su pravi mali dobitak – pronašli su kamion pun jaja koji ih je trebao povesti prema novom odredištu. No, taman kada su se ukrcali i bili spremni za polazak, ugledali su poznata lica.
Zlatni dečki također su tražili prijevoz, a Jokeri su odlučili napraviti potez koji se u ovakvoj utrci ne viđa često. Umjesto da krenu sami, ponudili su im da podijele vožnju.
"Svaka im čast", pohvalio je njihov potez Nikša Kaleb, a Pino je objasnio zašto su odlučili pomoći konkurenciji.
"Prirasli su nam srcu jer smo često bili s njima visoko rangirani, pa možda i mi budemo visoko rangirani", rekao je Pino.
I dok se u 'Asia Expressu' svaki tim bori za što bolji plasman, ovakav potez pokazao je da rivalstvo ne mora uvijek značiti i okretanje leđa.
"E ovo je sportski duh", zaključio je Goran Šprem.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.