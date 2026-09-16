Pino i Maja prestigli Zlatne dečke pred ciljem 'Asia Expressa', Šprem poručio: 'Sportaši su uvijek bili fer ljudi'

Pred kraj četvrte epizode 'Asia Expressa' činilo se da Zlatni dečki imaju još jedan vrlo uspješan dan iza sebe. Nikša Kaleb i Goran Šprem na većinu su lokacija stizali prvi i brzo rješavali zadatke, no na putu prema cilju situacija se iznenada promijenila.
Dok su se vozili automobilom, prestiglo ih je vozilo u kojem su bili Pino Pingvino i njegova prijateljica Maja.
"Vozimo se 80 i oni nas prestižu", primijetio je Šprem. Kaleb je zatim dodao kako se njihov automobil ni nakon pretjecanja ne prestaje udaljavati. "I oni se i dalje udaljavaju", komentirao je ukazujući na to da ne konkurentni tim ne poštuje ograničenje brzine.
Šprem je situaciju povezao i sa sportskim načelima kojih se, kako kaže, drže cijeli život.
"Sportaši su u načelu naučeni da poštuju pravila. Ima tu ekscesa, ima tu svega. Međutim, sportaši su uvijek bili i bit će fer ljudi", poručio je Šprem.
Nakon što su tijekom većeg dijela dana držali odličan ritam, Zlatni dečki tako su se pred sam završetak etape našli u situaciji u kojoj im se konkurencija doslovno udaljavala pred očima.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.