Pino i Maja prestigli Zlatne dečke pred ciljem 'Asia Expressa', Šprem poručio: 'Sportaši su uvijek bili fer ljudi'

Pred kraj četvrte epizode 'Asia Expressa' činilo se da Zlatni dečki imaju još jedan vrlo uspješan dan iza sebe. Nikša Kaleb i Goran Šprem na većinu su lokacija stizali prvi i brzo rješavali zadatke, no na putu prema cilju situacija se iznenada promijenila.

Dok su se vozili automobilom, prestiglo ih je vozilo u kojem su bili Pino Pingvino i njegova prijateljica Maja.

"Vozimo se 80 i oni nas prestižu", primijetio je Šprem. Kaleb je zatim dodao kako se njihov automobil ni nakon pretjecanja ne prestaje udaljavati. "I oni se i dalje udaljavaju", komentirao je ukazujući na to da ne konkurentni tim ne poštuje ograničenje brzine.