Jokeri su se požalili da njihov vozač presporo vozi dok oni moraju što prije doći do cilja kako bi osvojili imunitet koji ih vodi u finale 'Asia Expressa' . Pino mu je odlučio napisati na papir da može voziti 100 km/h.

"Pino mu piše na papir broj, da vozi 100. Čovjek vozi 60", komentirala je Maja. No on im je odgovorio da to ne želi. Maja je rekla da su mu se derali: 'Daj, daj', no nije htio.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.