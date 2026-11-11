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Asia Express: Zmajeva ruta

Pino je prezadovoljan miksanjem timova: 'Neusporedivo sam opušteniji s Katarinom'

Pino i Katarina nakon poraza u duelima 'Asia Expressa' morali su odraditi desetominutnu kaznu, no iz utočišta za slonove nije im se previše žurilo. Nakon isteka vremena ostali su hraniti slonove, smijati se i uživati, a oboje su priznali koliko im odgovara energija novog, miksanog para

RTL.hr
11.11.2026 15:00

Iako su kao posljednji poraženi tim morali prihvatiti kaznu prije nastavka utrke, Pino i Katarina iz cijele su situacije izvukli nešto pozitivno. Njihova nova kombinacija pokazala se iznenađujuće opuštenom, a oboje su priznali da im zajednički dan donosi manje stresa nego utrkivanje s originalnim partnericama.

Nakon što su ostali posljednji poraženi tim u duelima 'Asia Expressa', morali su odraditi desetominutnu kaznu prije nego što su smjeli nastaviti utrku. No čak ni nakon isteka kazne nije im se previše žurilo. Zadržali su se u utočištu za slonove, hranili ih, smijali se i vidno uživali u trenutku.

Pino, Katarina, Asia Express
Pino, Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Odlučili smo biti tim, zaboraviti kako on igra s Majom, a ja s Lunom. Naša energija je super danas. Da sam ovo igrala s Lunom danas, bila bih puno nervoznija zbog svega što nam se izdogađalo", priznala je Katarina.

Slično je razmišljao i Pino, koji nije skrivao koliko mu odgovara opuštenija dinamika s novom partnericom. "Neusporedivo sam opušteniji danas s Katarinom nego bilo koji dan koji sam proveo ovdje na putovanju", rekao je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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