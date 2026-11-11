Pino je prezadovoljan miksanjem timova: 'Neusporedivo sam opušteniji s Katarinom'

Iako su kao posljednji poraženi tim morali prihvatiti kaznu prije nastavka utrke, Pino i Katarina iz cijele su situacije izvukli nešto pozitivno. Njihova nova kombinacija pokazala se iznenađujuće opuštenom, a oboje su priznali da im zajednički dan donosi manje stresa nego utrkivanje s originalnim partnericama.

Nakon što su ostali posljednji poraženi tim u duelima 'Asia Expressa', morali su odraditi desetominutnu kaznu prije nego što su smjeli nastaviti utrku. No čak ni nakon isteka kazne nije im se previše žurilo. Zadržali su se u utočištu za slonove, hranili ih, smijali se i vidno uživali u trenutku.