Pino je prezadovoljan miksanjem timova: 'Neusporedivo sam opušteniji s Katarinom'

Iako su kao posljednji poraženi tim morali prihvatiti kaznu prije nastavka utrke, Pino i Katarina iz cijele su situacije izvukli nešto pozitivno. Njihova nova kombinacija pokazala se iznenađujuće opuštenom, a oboje su priznali da im zajednički dan donosi manje stresa nego utrkivanje s originalnim partnericama.
Nakon što su ostali posljednji poraženi tim u duelima 'Asia Expressa', morali su odraditi desetominutnu kaznu prije nego što su smjeli nastaviti utrku. No čak ni nakon isteka kazne nije im se previše žurilo. Zadržali su se u utočištu za slonove, hranili ih, smijali se i vidno uživali u trenutku.
"Odlučili smo biti tim, zaboraviti kako on igra s Majom, a ja s Lunom. Naša energija je super danas. Da sam ovo igrala s Lunom danas, bila bih puno nervoznija zbog svega što nam se izdogađalo", priznala je Katarina.
Slično je razmišljao i Pino, koji nije skrivao koliko mu odgovara opuštenija dinamika s novom partnericom. "Neusporedivo sam opušteniji danas s Katarinom nego bilo koji dan koji sam proveo ovdje na putovanju", rekao je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.