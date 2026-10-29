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Asia Express: Zmajeva ruta

Pino o Katarini nakon nesuglasica u 'Asia Expressu': 'Uvijek kaže što misli, znaš na čemu si s njom'

Iako je Antonija Blaće već objasnila da su snimke provjerene i da nije utvrđeno ništa sporno, Katarina Mamić na vijeću 'Asia Expressa' jasno je dala do znanja da nije promijenila mišljenje

RTL.hr
29.10.2026 21:45

Na vijeću 'Asia Expressa' ponovno se povela rasprava o situaciji koja je izazvala nesuglasice među kandidatima. Voditeljica Antonija Blaće otvorila je temu sukoba između Katarine Mamić i Jokera, koji je započeo nakon što je Katarina izrazila nezadovoljstvo zbog imuniteta koji su osvojili Pino i Maja.

Naime, Katarini je zasmetalo što su Pino i Maja prošli nekažnjeno nakon vožnje bicikla te si u konačnici osigurali imunitet. Antonija je već ranije objasnila kako su snimke pregledane i da nije utvrđeno ništa sporno, no Katarina je i na vijeću ostala pri svom stavu.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Pa dobro, pregledali ste snimke, sve je riješeno. Ja stojim pri svome. Tako da pregledajte ih još jednom što se mene tiče", poručila je Katarina.

Na njezin karakter osvrnuo se i Pino, koji je istaknuo kako kod Katarine cijeni to što otvoreno iznosi svoje mišljenje.

Jokeri, Asia Express
Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

"Direktna je, uvijek kaže ono što joj prvo padne na pamet, ali na kraju krajeva uvijek znaš na čemu si s njom", komentirao je Pino.

Maja, s druge strane, nije željela ulaziti u daljnju raspravu. "Ja neću ništa komentirati", kratko je poručila.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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