Pino o Katarini nakon nesuglasica u 'Asia Expressu': 'Uvijek kaže što misli, znaš na čemu si s njom'

Iako je Antonija Blaće već objasnila da su snimke provjerene i da nije utvrđeno ništa sporno, Katarina Mamić na vijeću 'Asia Expressa' jasno je dala do znanja da nije promijenila mišljenje

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Na vijeću 'Asia Expressa' ponovno se povela rasprava o situaciji koja je izazvala nesuglasice među kandidatima. Voditeljica Antonija Blaće otvorila je temu sukoba između Katarine Mamić i Jokera, koji je započeo nakon što je Katarina izrazila nezadovoljstvo zbog imuniteta koji su osvojili Pino i Maja. Naime, Katarini je zasmetalo što su Pino i Maja prošli nekažnjeno nakon vožnje bicikla te si u konačnici osigurali imunitet. Antonija je već ranije objasnila kako su snimke pregledane i da nije utvrđeno ništa sporno, no Katarina je i na vijeću ostala pri svom stavu.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Pa dobro, pregledali ste snimke, sve je riješeno. Ja stojim pri svome. Tako da pregledajte ih još jednom što se mene tiče", poručila je Katarina. Na njezin karakter osvrnuo se i Pino, koji je istaknuo kako kod Katarine cijeni to što otvoreno iznosi svoje mišljenje.

icon-expand Jokeri, Asia Express FOTO: RTL