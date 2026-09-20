Pino objasnio zašto im je vožnja u 'Asia Expressu' kratko trajala: 'Vozačeva supruga je rekla da ne smije voziti tri žene'

Đana Smajo i mama Meri tijekom utrke u 'Asia Expressu' uspjele su pronaći prijevoz, no njihova vožnja nije dugo potrajala. Slavuji su se povezli s Pinom Pingvinom i Majom, ali situacija se neočekivano promijenila nakon što je vozača nazvala supruga.

Tijekom video poziva poručila mu je da će se morati zaustaviti ondje gdje su se zatekli jer ima druge obveze.

"Budući da su žene glavne u Kambodži, žena ga je nazvala, rekla: 'Ne možeš se voziti s toliko žena, odmah se vrati doma'", našalio se.

Cijelu situaciju Pino je pokušao objasniti na svoj šaljivi način.

Iako su se morali oprostiti od prijevoza, ova kratka vožnja još je jednom pokazala koliko su u 'Asia Expressu' nepredvidivi trenuci sastavni dio svakog dana.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.