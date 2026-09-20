Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Pino objasnio zašto im je vožnja u 'Asia Expressu' kratko trajala: 'Vozačeva supruga je rekla da ne smije voziti tri žene'

U 'Asia Expressu' nikad se ne zna koliko će potrajati pronađeni prijevoz. Đana i Meri taman su se smjestile u vozilo, no njihova vožnja završila je ranije nego što su očekivale – nakon poziva vozačeve supruge

RTL.hr
20.09.2026 12:00

Đana Smajo i mama Meri tijekom utrke u 'Asia Expressu' uspjele su pronaći prijevoz, no njihova vožnja nije dugo potrajala. Slavuji su se povezli s Pinom Pingvinom i Majom, ali situacija se neočekivano promijenila nakon što je vozača nazvala supruga.

Slavuji, Jokeri, Asia Express
Slavuji, Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Tijekom video poziva poručila mu je da će se morati zaustaviti ondje gdje su se zatekli jer ima druge obveze.

Slavuji, Jokeri, Asia Express
Slavuji, Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Cijelu situaciju Pino je pokušao objasniti na svoj šaljivi način.

"Budući da su žene glavne u Kambodži, žena ga je nazvala, rekla: 'Ne možeš se voziti s toliko žena, odmah se vrati doma'", našalio se.

Slavuji, Jokeri, Asia Express
Slavuji, Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Iako su se morali oprostiti od prijevoza, ova kratka vožnja još je jednom pokazala koliko su u 'Asia Expressu' nepredvidivi trenuci sastavni dio svakog dana.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express vožnja slavuji jokeri
Asia Express: Zmajeva ruta

Ante Travizi u 'Asia Expressu' zaigrao nogomet s kambodžanskom djecom i učio ih hrvatski: 'Recite ćevapčići'

Asia Express: Zmajeva ruta

Njihov put obilježili su smijeh, izazovi i emocije: Ovo su trenuci koji su obilježili avanturu Anite i Alekseja u 'Asia Expressu'

Moglo bi te zanimati

Provokacije, eliminacije i izazov koji može srušiti i najbrže: Koji tim večeras prvi napušta 'Asia Express'?

Svađa iz 'Asia Expressa' eskalirala na Instagramu! Luciano Plazibat o Špremu i Kalebu: 'Obraz je sjajniji od bilo kojeg zlata'

Maja mu zamjerila manjak podrške, Pino Pingvino priznao: 'Znam biti loš timski igrač'

Vesna u 'Asia Expressu' zaplakala za pokojnim trenerom: 'Sensei, ako gledaš, ova pobjeda je za tebe'

Borna Kotromanić ugledala Niku Tokića Kartela pa mu skočila oko struka: 'Imamo odličnu kemiju'

'Kada vide tko sam ja, njima će biti čast voziti me': Niko Tokić Kartelo ima novu strategiju u 'Asia Expressu'

Pročitaj na Net.hr
Brat princeze Diane u intervjuu ponovio svoje tvrdnje: 'Ne čujem ga da govori kako to nije rekao'
Djevojka novog Hajdukovca morala odgoditi put za Split: 'U čemu je problem? Kako je opasan?'
Subota bez špice nezamisliva je: Evo koje su poznate face prošetale centrom metropole
Zadarske ljepotice očitale lekciju iz stila: Posebnu pažnju privukla brineta zavodljivim dekolteom
Braća koja su uništila lica operacijama: Tvrdili da su dio tajnih znanstvenih eksperimenata
Hrvatska glazbenica objavila da čeka bebu u 46. godini: 'Iza nas su godine teških pokušaja'
Subota u centru Zagreba: Ulice i terase pune građana, a jedan neobičan prizor iznenadio je sve
Priroda pala u drugi plan: Pripijeno izdanje Dilette Leotte izazvalo lavinu reakcija na mrežama
Slavko Sobin stiže u seriju 'Divlje pčele': 'Nova sezona donosi sve što volite, ali i mene'
Pravi primjer elegancije i stila: Pogledajte tko je sve ove subote uživao u centru Čakovca