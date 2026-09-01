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Asia Express: Zmajeva ruta

Pino Pingvino bez mobitela i Borna Kotromanić bez luksuza: 'Asia Express' donosi avanturu života

Novi avanturistički show RTL-a 'Asia Express: Zmajeva ruta' devet će parova odvesti na putovanje kroz Kambodžu, Laos i Tajland, ali u uvjetima kakve većina njih dosad nije iskusila. Bez uobičajene svakodnevice, komfora i sigurnosti na koje su navikli, natjecatelji će se morati snalaziti s minimalnim budžetom, tražiti prijevoz i smještaj te iz dana u dan pomicati vlastite granice

RTL.hr
01.09.2026 21:00

Jedan od onih kojima će promjena svakodnevice zasigurno biti velika jest Pino Pingvino. Kao influencer i kreator sadržaja, velik dio njegova života vezan je uz mobitel, društvene mreže i stalnu komunikaciju s pratiteljima. U 'Asia Expressu' takve rutine neće biti – umjesto ekrana i online svijeta, pred njim su nepoznati ljudi, nepredvidive situacije i izazovi koje će morati rješavati na licu mjesta.

Sasvim drukčiji izlazak iz zone komfora čeka i prekrasnu Bornu Kotromanić. Poznata je po životnom stilu koji uključuje modu, putovanja i dozu luksuza, no na Zmajevoj ruti takvih pogodnosti neće biti. Svaki će dan ovisiti o snalažljivosti, pomoći ljudi koje susretnu putem i sposobnosti da prihvati uvjete daleko od onih na koje je navikla.

Sposobnost prilagodbe

Upravo takvi kontrasti jedan su od razloga zbog kojih će 'Asia Express' natjecatelje pokazati u potpuno novom svjetlu. Ondje gdje nema poznatih rutina i svakodnevnog komfora, do izražaja dolaze izdržljivost, karakter i sposobnost prilagodbe.

'Asia Express: Zmajeva ruta' prati devet parova na zahtjevnom putovanju kroz jugoistočnu Aziju. Uz ograničen budžet, sami će morati pronaći prijevoz i smještaj te svladavati fizičke i mentalne izazove. Gledatelje očekuje avantura u kojoj će svaki novi dan donositi nepoznato.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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