Pino Pingvino i Maja nisu ljubavni par: Evo kako su se upoznali i kakav ih odnos povezuje

Bliski prijatelji s Kvarnera kreću u avanturu života na RTL-u! Iako ih povezuju ljubav prema sportu, dobroj hrani i humoru, u azijskoj divljini morat će spojiti inženjersku preciznost i opatijski šarm ako žele izbjeći kaos i doći do pobjede

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U novom spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' povjerenje u partnera ključ je preživljavanja na surovom terenu. Dok se neki timovi oslanjaju na obiteljske veze ili ljubavne odnose, popularni influencer Pino Pingvino u avanturu života odlučio je krenuti s riječkom sportskom nutricionisticom Majom Gržinčić - djevojkom s kojom dijeli neraskidivu prijateljsku vezu.

Prijateljstvo s Kvarnera započelo preko zajedničkog društva

Iako su mnogi na prvu pomislili kako je riječ o novom ljubavnom paru na domaćoj sceni, Pino i Maja vrlo jasno ističu da ih povezuje isključivo duboko i iskreno prijateljstvo. Njihova priča započela je preko zajedničkog društva na Kvarneru, a ubrzo su shvatili da dijele identičan pogled na život. Povezuje ih ljubav prema sportu, dobroj hrani te stvaranju sadržaja koji nasmijava ljude na društvenim mrežama. No, u Aziji samo prijateljstvo neće biti dovoljno.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express - Maja i Pino FOTO: RTL

Kad inženjerska preciznost susretne opatijski šarm

Njihov odnos na terenu bit će pravi test dviju potpuno različitih osobnosti. Pino je po struci inženjer pomorskog prometa i radi kao kontrolor plovidbe, pa mu držanje stvari pod kontrolom nije strano. Na mreži je poznat po brzu jeziku i neposrednosti, no iskreno priznaje da u show ulazi i s osobnim ciljem: "Kroz 'Asia Express' želim pobijediti strah od neuspjeha i odbijanja". Maja, s druge strane, u tim donosi samopouzdanje, opatijski šarm, spontanost i izniman talent za pregovaranje s lokalnim stanovništvom.

icon-expand Asia Express - Maja FOTO: RTL

"Pino već zna koja će biti njihova najveća prednost – Majina sposobnost da lako uspostavi kontakt s ljudima. Opisuje je kao emotivnu i impulsivnu, no upravo bi njezina otvorenost mogla biti njihov adut za preživljavanje na ulicama Azije". Ipak, Pino uz smijeh dodaje i jedno važno upozorenje za njihov tim: "Ako me Maja prestane slušati, cijela moja strategija pada u vodu i sve se pretvara u kaos!"

Dokaz da za najbolje avanture nije potreban velik budžet

S tek jednim eurom dnevno u džepu, kvarnerski dvojac spreman je na improvizaciju i pregovaranje na svakom koraku. Maja u ovu avanturu ulazi s jasnom porukom za sve gledatelje: "Želim dokazati da svijet nije toliko opasan koliko se ponekad čini i da najbolja iskustva nisu rezervirana samo za one s velikim budžetima, već su dostupna svima!"

icon-expand Asia Express - Pino FOTO: RTL