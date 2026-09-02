Pino Pingvino i Maja nisu ljubavni par: Evo kako su se upoznali i kakav ih odnos povezuje

U novom spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' povjerenje u partnera ključ je preživljavanja na surovom terenu. Dok se neki timovi oslanjaju na obiteljske veze ili ljubavne odnose, popularni influencer Pino Pingvino u avanturu života odlučio je krenuti s riječkom sportskom nutricionisticom Majom Gržinčić - djevojkom s kojom dijeli neraskidivu prijateljsku vezu.
Prijateljstvo s Kvarnera započelo preko zajedničkog društva
Iako su mnogi na prvu pomislili kako je riječ o novom ljubavnom paru na domaćoj sceni, Pino i Maja vrlo jasno ističu da ih povezuje isključivo duboko i iskreno prijateljstvo. Njihova priča započela je preko zajedničkog društva na Kvarneru, a ubrzo su shvatili da dijele identičan pogled na život.
Povezuje ih ljubav prema sportu, dobroj hrani te stvaranju sadržaja koji nasmijava ljude na društvenim mrežama. No, u Aziji samo prijateljstvo neće biti dovoljno.
Kad inženjerska preciznost susretne opatijski šarm
Njihov odnos na terenu bit će pravi test dviju potpuno različitih osobnosti. Pino je po struci inženjer pomorskog prometa i radi kao kontrolor plovidbe, pa mu držanje stvari pod kontrolom nije strano. Na mreži je poznat po brzu jeziku i neposrednosti, no iskreno priznaje da u show ulazi i s osobnim ciljem: "Kroz 'Asia Express' želim pobijediti strah od neuspjeha i odbijanja".
Maja, s druge strane, u tim donosi samopouzdanje, opatijski šarm, spontanost i izniman talent za pregovaranje s lokalnim stanovništvom.
"Pino već zna koja će biti njihova najveća prednost – Majina sposobnost da lako uspostavi kontakt s ljudima. Opisuje je kao emotivnu i impulsivnu, no upravo bi njezina otvorenost mogla biti njihov adut za preživljavanje na ulicama Azije".
Ipak, Pino uz smijeh dodaje i jedno važno upozorenje za njihov tim: "Ako me Maja prestane slušati, cijela moja strategija pada u vodu i sve se pretvara u kaos!"
Dokaz da za najbolje avanture nije potreban velik budžet
S tek jednim eurom dnevno u džepu, kvarnerski dvojac spreman je na improvizaciju i pregovaranje na svakom koraku. Maja u ovu avanturu ulazi s jasnom porukom za sve gledatelje:
"Želim dokazati da svijet nije toliko opasan koliko se ponekad čini i da najbolja iskustva nisu rezervirana samo za one s velikim budžetima, već su dostupna svima!"
Može li ovaj kvarnerski dvojac prijateljstvo, humor i snalažljivost pretvoriti u dobitnu kombinaciju, ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u i platformi Voyo!