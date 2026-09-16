Pino Pingvino naljutio Niku Tokića Kartela: 'Influenceri, može li vas 'Asia Express' naučiti moralu i poniznosti'

Jedan naizgled mali nesporazum oko prijevoza u četvrtoj epizodi 'Asia Expressa' izazvao je veće emocije nego što se u prvi trenutak činilo. Niko Tokić Kartelo zamjerio je Pinu Pingvinu pokušaj preuzimanja vozila

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Utrka za prijevozom u 'Asia Expressu' donijela je i prvi ozbiljniji sukob između natjecatelja. Niko Tokić Kartelo i Pino Pingvino imali su različito viđenje situacije s jednim vozačem, a rasprava na kraju epizode prerasla je u razgovor o poštenju i pravilima.

icon-expand icon-close icon-close Niko Tokić Kartelo, Pino Pingvino, Asia Express FOTO: RTL

Na jednoj od lokacija došlo je do nesporazuma. Niko i njegov nećak Ivan s vozačem su se dogovorili da ih pričeka dok obave zadatak, no u trenutku odlaska Pino i njegova prijateljica Maja pokušali su također dogovoriti prijevoz s istim vozilom.

icon-expand Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Niki je taj potez jako zasmetao, a na konačnom cilju, kada je voditeljica Antonija Blaće pitala natjecatelje što se dogodilo, odlučio je iznijeti svoje viđenje situacije, dok su Pino i Maja objasnilida na kraju nisu uzeli taj automobil. "Stala nam je kasnije žena s djecom. Nismo uzeli to vozilo", rekla je Maja.

icon-expand Maja Gržinčić, Pino Pingvino, Asia Express FOTO: RTL