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Asia Express: Zmajeva ruta

Pino Pingvino naljutio Niku Tokića Kartela: 'Influenceri, može li vas 'Asia Express' naučiti moralu i poniznosti'

Jedan naizgled mali nesporazum oko prijevoza u četvrtoj epizodi 'Asia Expressa' izazvao je veće emocije nego što se u prvi trenutak činilo. Niko Tokić Kartelo zamjerio je Pinu Pingvinu pokušaj preuzimanja vozila

RTL.hr
16.09.2026 08:00

Utrka za prijevozom u 'Asia Expressu' donijela je i prvi ozbiljniji sukob između natjecatelja. Niko Tokić Kartelo i Pino Pingvino imali su različito viđenje situacije s jednim vozačem, a rasprava na kraju epizode prerasla je u razgovor o poštenju i pravilima.

Niko Tokić Kartelo, Pino Pingvino, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Pino Pingvino, Asia Express FOTO: RTL

Na jednoj od lokacija došlo je do nesporazuma. Niko i njegov nećak Ivan s vozačem su se dogovorili da ih pričeka dok obave zadatak, no u trenutku odlaska Pino i njegova prijateljica Maja pokušali su također dogovoriti prijevoz s istim vozilom.

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Niki je taj potez jako zasmetao, a na konačnom cilju, kada je voditeljica Antonija Blaće pitala natjecatelje što se dogodilo, odlučio je iznijeti svoje viđenje situacije, dok su Pino i Maja objasnilida na kraju nisu uzeli taj automobil.

"Stala nam je kasnije žena s djecom. Nismo uzeli to vozilo", rekla je Maja.

Maja Gržinčić, Pino Pingvino, Asia Express
Maja Gržinčić, Pino Pingvino, Asia Express FOTO: RTL

Niko je, međutim, smatrao da problem nije bio samo u tome jesu li se na kraju odvezli tim automobilom. "On je otišao jer nas je predugo čekao, ali ti si se tamo laktario", rekao je Niki Pinu.

Za Niku je cijela situacija postala pitanje principa, a svoju je poruku zaključio puno šire od same utrke.

"U ovoj zemlji, ako išta možemo naučiti, to je moralnost, poštenje i poniznost. Ako vi influenceri to ne možete naučiti ovdje, onda nećete nikad", poručio je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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