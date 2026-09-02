Pino Pingvino nije samo influencer: Evo što je završio i čime se bavio prije društvenih mreža

Popularni influencer Pino Pingvino, koji u novi RTL-ov spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' ulazi s dugogodišnjom prijateljicom Majom Gržinčić, javnosti je uglavnom poznat po humoru, opuštenim videozapisima i zabavnom sadržaju na društvenim mrežama. No, rijetki znaju da se iza njegovog vizualnog identiteta i zabavljačkog duha krije impresivna struka i ozbiljna karijera u kojoj nema mjesta za pogreške.
Inženjer pomorskog prometa i kontrolor plovidbe
Pino je po struci inženjer pomorskog prometa, a prije nego što je sve karte položio na digitalni sadržaj i medijske projekte, radio je kao kontrolor plovidbe. Riječ je o poslu koji zahtijeva potpunu fokusiranost, analitičko razmišljanje, rad pod visokim stresom i precizno donošenje odluka u realnom vremenu.
Iako bi mnogi pomislili da je posao u struci bio njegova sigurna luka, Pino priznaje da ga je želja za dinamikom i kreativnom slobodom ipak odvukla u smjeru društvenih mreža, a potom i u najekstremniji televizijski izazov karijere.
Izviđački korijeni i ljubav prema izazovima
Osim formalnog obrazovanja na Pomorskom fakultetu, Pino u azijsku utrku donosi i praktična znanja koja je stjecao godinama. Između ostalog, u mladosti je bio izviđač, što mu je dalo čvrste temelje za snalaženje u prirodi, čitanje karata, korištenje kompasa i preživljavanje u nepredvidivim terenskim uvjetima.
Svoje prve snimateljske korake i testiranje vlastitih granica odradio je na društvenim mrežama sa svojim prijateljem Dodom, s kojim je već snimao formate preživljavanja u trajanju od 24 sata. Ipak, 'Asia Express' donosi dimenziju u kojoj pravila više nisu u njegovim rukama.
Priznao je kako mu je ovaj show poslužio kao savršen razlog da napravi potpunu prekretnicu u karijeri, ostavi dotadašnji posao i upusti se u borbu s nepoznatim terenom, jezičnim barijerama i rigoroznim budžetom od samo jednog eura dnevno.
Kako će mu inženjerska preciznost, izviđačko iskustvo i snalažljivost pomoći u borbi s nepredvidivim terenom i preživljavanjem u Aziji, ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u i platformi Voyo!