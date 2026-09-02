Pino Pingvino nije samo influencer: Evo što je završio i čime se bavio prije društvenih mreža

Prije nego što je osvojio tisuće pratitelja na društvenim mrežama i odlučio se na preživljavanje u azijskoj divljini, poznati kreator sadržaja gradio je ozbiljnu karijeru u sektoru s iznimno visokom odgovornošću

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Popularni influencer Pino Pingvino, koji u novi RTL-ov spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' ulazi s dugogodišnjom prijateljicom Majom Gržinčić, javnosti je uglavnom poznat po humoru, opuštenim videozapisima i zabavnom sadržaju na društvenim mrežama. No, rijetki znaju da se iza njegovog vizualnog identiteta i zabavljačkog duha krije impresivna struka i ozbiljna karijera u kojoj nema mjesta za pogreške.

Inženjer pomorskog prometa i kontrolor plovidbe

Pino je po struci inženjer pomorskog prometa, a prije nego što je sve karte položio na digitalni sadržaj i medijske projekte, radio je kao kontrolor plovidbe. Riječ je o poslu koji zahtijeva potpunu fokusiranost, analitičko razmišljanje, rad pod visokim stresom i precizno donošenje odluka u realnom vremenu. Iako bi mnogi pomislili da je posao u struci bio njegova sigurna luka, Pino priznaje da ga je želja za dinamikom i kreativnom slobodom ipak odvukla u smjeru društvenih mreža, a potom i u najekstremniji televizijski izazov karijere.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express - Pino FOTO: RTL

Izviđački korijeni i ljubav prema izazovima

Osim formalnog obrazovanja na Pomorskom fakultetu, Pino u azijsku utrku donosi i praktična znanja koja je stjecao godinama. Između ostalog, u mladosti je bio izviđač, što mu je dalo čvrste temelje za snalaženje u prirodi, čitanje karata, korištenje kompasa i preživljavanje u nepredvidivim terenskim uvjetima. Svoje prve snimateljske korake i testiranje vlastitih granica odradio je na društvenim mrežama sa svojim prijateljem Dodom, s kojim je već snimao formate preživljavanja u trajanju od 24 sata. Ipak, 'Asia Express' donosi dimenziju u kojoj pravila više nisu u njegovim rukama.

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