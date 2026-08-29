Pino Pingvino prije 'Asia Expressa' za RTL.hr: 'Ja sam jedan veliki ziheraš, ovo je stvarno veliki rizik'

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U avanturu života, preživljavanje s jednim eurom po danu i prolazak kroz azijsku divljinu Pino Pingvino kreće s dugogodišnjom prijateljicom, riječkom sportskom nutricionisticom Majom Gržinčić. U razgovoru nam je otkrio kako teku pripreme, zašto se odlučio na ovaj rizični korak i na koji planira savladati jezične barijere.

Kako je došlo do odluke o ulasku u 'Asia Express: Zmajeva ruta' i zašto ste za suputnicu odabrali upravo dugogodišnju prijateljicu Maju?

Meni je to zvučalo super jer sam već odradio nešto slično sa svojim prijateljem Dodom s kojim inače snimam. Jedino što smo mi to radili na 24 sata, a ovdje nismo znali koliko ćemo ostati. Ali definitivno je riječ o izazovu koji mi je bio zanimljiv i koji sam htio kao izgovor da dam otkaz. Nisam imao dovoljno dobar razlog, pa evo, sad ga imam. Maju sam odabrao zato što je ona pustolov; ona bi sve to odradila vjerojatno i da se ne snima i da je nitko ne tjera na to. Zato mislim da je ona savršen partner za 'Asia Express'.

icon-expand Asia Express - Maja i Pino FOTO: RTL

Po struci ste inženjer pomorskog prometa i radite kao kontrolor plovidbe. Koliko će vam ta inženjerska preciznost i navika da držite stvari pod kontrolom pomoći u potpunom kaosu utrke kroz Aziju?

Nadam se da će mi iskustvo iz pomorstva, odnosno pomorskog prometa i svojevremeno izviđača pomoći u snalaženju u Aziji. Ne znamo što nas čeka, ne znamo koliko to treba biti precizno, koliko treba poznavati uopće kartu svijeta, kompas ili sve možemo očekivati od prolaznika da nam objasne gdje je što. Ali jedva čekamo biti u tom kaosu i nadamo se da ćemo ga dobro preživjeti.

Otvoreno ste priznali da kroz ovaj show želite pobijediti strah od neuspjeha i odbijanja. Kako mislite reagirati u trenucima kada u utrci zaredate niz zatvorenih vrata?

Ne znamo kako ćemo reagirati kada bude niz zatvorenih vrata i kad bude niz odbijanja i neuspjeha. Baš zato idemo - idemo vidjeti kako reagiramo u tim situacijama i osjetiti kako je to kada nije sve po tvom i kada nije sve pod tvojom kontrolom. Budući da sam ja jedan veliki, veliki ziheraš, ovo je stvarno veliki rizik koji preuzimam i jedva čekam da vidim kako ćemo u svemu tome reagirati.

icon-expand Asia Express - Pino FOTO: RTL

Poznati ste po stvaranju zabavnog sadržaja za društvene mreže. Koliki je izazov izložiti se kamerama 24 sata dnevno u uvjetima bez filtera, scenarija i popravnih pokušaja?

Budući da volim kameru i stvaranje sadržaja, bilo to nekog isplaniranog ili neplaniranog, meni neće biti nikakav izazov izložiti se kamerama 24 sata dnevno. Mislim da nemam što skrivati i da to jednostavno nije ona privatnost u kojoj smo svaki dan - nema tu moje familije, nema mojih svakodnevnih navika. Ovo je jednostavno jedno novo iskustvo koje će se pratiti 24 sata dnevno. Tako da uopće nemam problem s tim, nema ni treme ni nekog straha od kamere, to mi je baš najmanji problem.

Azijska kultura donosi ozbiljne jezične barijere. Na koji se način planirate sporazumijevati s lokalnim stanovništvom?

Jezične barijere planiramo savladavati pantomimom, budući da nam i to isto jako dobro ide uz našu predobru glumu koju svi hvale na društvenim mrežama.

Ako budete morali birati između bržeg prijevoza u teretnjaku s domaćim životinjama i sporijeg hodanja na vrućini, što birate bez razmišljanja?