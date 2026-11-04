Pino se osvrtao prema Katarini, Maja reagirala: 'Daj gledaj svoje. Prestani gledati tuđu travu'

Pino Pingvino i Maja ponovno su imali trzavicu u 'Asia Expressu', ovoga puta dok se Pino osvrtao prema Katarini Mamić i Luni. Maja mu je poručila da prestane 'gledati tuđu travu', a Luna je kasnije zaključila da je komunikacija Jokera otišla u slijepu ulicu

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Pino Pingvino i njegova prijateljica Maja u posljednje su vrijeme imali nekoliko rasprava u 'Asia Expressu', a činilo se da su neke od njih povezane i s njegovim sve prisnijim odnosom s Katarinom Mamić. Nova trzavica dogodila se dok su Jokeri prolazili pokraj Gazela, koje su pokušavale pronaći prijevoz. Pino i Maja nastavili su hodati, no Pino se pritom više puta osvrtao prema Katarini i Luni. "Zašto one idu u pick-up?", upitao je.

icon-expand icon-close icon-close Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Maja mu je odmah odgovorila: "Idu unutra. Daj gledaj svoje. Prestani gledati tuđu travu. Gledaj svoj vrt." Njezina reakcija još je jednom pokazala da među Jokerima u posljednje vrijeme postoji napetost, a na njihov se odnos kasnije osvrnula i Luna. "Jokerima je trenutno slabija strana to što mislim da je njihova komunikacija otišla u slijepu ulicu", komentirala je.

icon-expand Gazele, Asia Express FOTO: RTL