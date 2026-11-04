Pino se osvrtao prema Katarini, Maja reagirala: 'Daj gledaj svoje. Prestani gledati tuđu travu'

Pino Pingvino i njegova prijateljica Maja u posljednje su vrijeme imali nekoliko rasprava u 'Asia Expressu', a činilo se da su neke od njih povezane i s njegovim sve prisnijim odnosom s Katarinom Mamić. Nova trzavica dogodila se dok su Jokeri prolazili pokraj Gazela, koje su pokušavale pronaći prijevoz.
Pino i Maja nastavili su hodati, no Pino se pritom više puta osvrtao prema Katarini i Luni.
"Zašto one idu u pick-up?", upitao je.
Maja mu je odmah odgovorila: "Idu unutra. Daj gledaj svoje. Prestani gledati tuđu travu. Gledaj svoj vrt."
Njezina reakcija još je jednom pokazala da među Jokerima u posljednje vrijeme postoji napetost, a na njihov se odnos kasnije osvrnula i Luna.
"Jokerima je trenutno slabija strana to što mislim da je njihova komunikacija otišla u slijepu ulicu", komentirala je.
Dok utrka postaje sve zahtjevnija, čini se da bi upravo međusobna komunikacija mogla postati jedan od najvećih izazova za Pinu i Maju.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.