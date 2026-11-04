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Asia Express: Zmajeva ruta

Pino se osvrtao prema Katarini, Maja reagirala: 'Daj gledaj svoje. Prestani gledati tuđu travu'

Pino Pingvino i Maja ponovno su imali trzavicu u 'Asia Expressu', ovoga puta dok se Pino osvrtao prema Katarini Mamić i Luni. Maja mu je poručila da prestane 'gledati tuđu travu', a Luna je kasnije zaključila da je komunikacija Jokera otišla u slijepu ulicu

RTL.hr
04.11.2026 12:00

Pino Pingvino i njegova prijateljica Maja u posljednje su vrijeme imali nekoliko rasprava u 'Asia Expressu', a činilo se da su neke od njih povezane i s njegovim sve prisnijim odnosom s Katarinom Mamić. Nova trzavica dogodila se dok su Jokeri prolazili pokraj Gazela, koje su pokušavale pronaći prijevoz.

Pino i Maja nastavili su hodati, no Pino se pritom više puta osvrtao prema Katarini i Luni.

"Zašto one idu u pick-up?", upitao je.

Jokeri, Asia Express
Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Maja mu je odmah odgovorila: "Idu unutra. Daj gledaj svoje. Prestani gledati tuđu travu. Gledaj svoj vrt."

Njezina reakcija još je jednom pokazala da među Jokerima u posljednje vrijeme postoji napetost, a na njihov se odnos kasnije osvrnula i Luna.

"Jokerima je trenutno slabija strana to što mislim da je njihova komunikacija otišla u slijepu ulicu", komentirala je.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Dok utrka postaje sve zahtjevnija, čini se da bi upravo međusobna komunikacija mogla postati jedan od najvećih izazova za Pinu i Maju.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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