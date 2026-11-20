Maja je bila nezadovoljna Pinovim ponašanjem u zadatku koji im je mogao osigurati imunitet u 'Asia Expressu' jer je ona stigla prva do cilja i rekla mu je da joj smeta što je odustajao.

"Ali Majo, nisam odustajao nego jednostavno fizički ne mogu. Ne mogu. To mi je kao da mi sad kažeš: 'Leti'", opravdavao se Pino.