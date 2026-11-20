Maja je bila nezadovoljna Pinovim ponašanjem u zadatku koji im je mogao osigurati imunitet u 'Asia Expressu' jer je ona stigla prva do cilja i rekla mu je da joj smeta što je odustajao.
"Ali Majo, nisam odustajao nego jednostavno fizički ne mogu. Ne mogu. To mi je kao da mi sad kažeš: 'Leti'", opravdavao se Pino.
Maja mu je rekla da je ona sto puta pala i digla se. "Kako ne razumiješ?" rekao joj je Pino. "Stvarno ne mogu", ispričavao se.
"Dobro, da li ja izgledam kao osoba koja može voziti dječji bicikl?" pitao je Pino. "Dobro, ne kažem...", rekla je Maja i odustala od objašnjavanja.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.