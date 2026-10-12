Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Pino sve bliži Katarini, Maja bijesna: 'Ja tebe više ne prepoznajem, ti si u oblacima!'

Nakon što su neočekivano ostali bez imuniteta, Jokeri su se našli pred novim izazovom. Sve veća bliskost Pina i Katarine izazvala je nezadovoljstvo njegove partnerice Maje, koja mu je otvoreno poručila da je u show došao natjecati se, a ne zaljubljivati

RTL.hr
12.10.2026 21:45

Odnos Pine Pingvina i Katarine Mamić sve je prisniji, no čini se da to nimalo ne odgovara njegovoj partnerici Maji. Nakon što su Jokeri ostali bez osvojenog imuniteta, među prijateljima su se pojavile nove napetosti, a Maja je Pini otvoreno dala do znanja što joj smeta u njegovu ponašanju.

Jokeri su bili uvjereni da su osvojili imunitet, no na vijeću je uslijedio hladan tuš. Voditeljica Antonija Blaće upozorila ih je da se nisu pridržavali svih pravila, zbog čega im je imunitet oduzet. Na kraju je pripao Plazibatima, dok su Pino i Maja ostali bez zaštite kojoj su se veselili.

Katarina, Pino, Asia Express
Katarina, Pino, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, ni takav rasplet nije pokvario raspoloženje Pinu, koji je ponovno bio zaokupljen Gazelicom Katarinom. Njih dvoje nastavili su sa zadirkivanjem i razmjenjivanjem osmijeha, a Pino je Katarinu u jednom trenutku čak nosio na leđima.

Kada je Katarina kroz šalu rekla da mu je uteg, Pino joj je spremno odgovorio da mu može biti samo olakšanje. Njihova bliskost nije promaknula Maji, kojoj je, čini se, sve teže pratiti prijateljevo ponašanje. "Tu se sada događaju neke druge stvari zbog kojih se ja ljutim na njega. Gdje ja njega ne prepoznajem", priznala je Maja pred kamerama, ne skrivajući nezadovoljstvo situacijom.

Pino, Maja, Asia Express
Pino, Maja, Asia Express FOTO: RTL

Odlučila je o svemu otvoreno razgovarati i s Pinom. "Ja s tobom provodim najviše vremena. Nisi se tu došao zaljubljivati, tu si došao igrati", poručila mu je, jasno dajući do znanja da smatra kako je izgubio fokus s natjecanja.

Pino se pokušao opravdati, no Maja nije odustajala. "Ti nemaš osjećaj zato jer si ti u oblacima", dodala je, aludirajući na njegovu sve veću bliskost s Katarinom.

Maja i Pino, Asia Express
Maja i Pino, Asia Express FOTO: RTL

Napetosti između Jokera primijetili su i ostali natjecatelji, a Niko Tokić Kartelo iznio je vlastito viđenje cijele situacije. "Meni se čini da Maja želi svog najboljeg prijatelja za dečka", komentirao je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express katarina mamić pino pingvino maja gržinčić
Asia Express: Zmajeva ruta

Maja prozvala Pina zbog Katarine: 'Nisi se tu došao zaljubljivati'