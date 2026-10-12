Pino sve bliži Katarini, Maja bijesna: 'Ja tebe više ne prepoznajem, ti si u oblacima!'

Odnos Pine Pingvina i Katarine Mamić sve je prisniji, no čini se da to nimalo ne odgovara njegovoj partnerici Maji. Nakon što su Jokeri ostali bez osvojenog imuniteta, među prijateljima su se pojavile nove napetosti, a Maja je Pini otvoreno dala do znanja što joj smeta u njegovu ponašanju.
Jokeri su bili uvjereni da su osvojili imunitet, no na vijeću je uslijedio hladan tuš. Voditeljica Antonija Blaće upozorila ih je da se nisu pridržavali svih pravila, zbog čega im je imunitet oduzet. Na kraju je pripao Plazibatima, dok su Pino i Maja ostali bez zaštite kojoj su se veselili.
Ipak, ni takav rasplet nije pokvario raspoloženje Pinu, koji je ponovno bio zaokupljen Gazelicom Katarinom. Njih dvoje nastavili su sa zadirkivanjem i razmjenjivanjem osmijeha, a Pino je Katarinu u jednom trenutku čak nosio na leđima.
Kada je Katarina kroz šalu rekla da mu je uteg, Pino joj je spremno odgovorio da mu može biti samo olakšanje. Njihova bliskost nije promaknula Maji, kojoj je, čini se, sve teže pratiti prijateljevo ponašanje. "Tu se sada događaju neke druge stvari zbog kojih se ja ljutim na njega. Gdje ja njega ne prepoznajem", priznala je Maja pred kamerama, ne skrivajući nezadovoljstvo situacijom.
Odlučila je o svemu otvoreno razgovarati i s Pinom. "Ja s tobom provodim najviše vremena. Nisi se tu došao zaljubljivati, tu si došao igrati", poručila mu je, jasno dajući do znanja da smatra kako je izgubio fokus s natjecanja.
Pino se pokušao opravdati, no Maja nije odustajala. "Ti nemaš osjećaj zato jer si ti u oblacima", dodala je, aludirajući na njegovu sve veću bliskost s Katarinom.
Napetosti između Jokera primijetili su i ostali natjecatelji, a Niko Tokić Kartelo iznio je vlastito viđenje cijele situacije. "Meni se čini da Maja želi svog najboljeg prijatelja za dečka", komentirao je.
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