Pino usred izjave izgubio živce zbog Maje i poručio joj: 'Ne vrti se svijet oko tebe, znaš?'

Pino je želio podijeliti koliko mu znači druženje s rukometnim legendama u 'Asia Expressu', no njegova izjava neočekivano je završila prepirkom s Majom. Naime, Maja ga je pokušavala upozoriti da skrati, što se njemu nimalo nije svidjelo

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Iako su Jokeri i Zlatni dečki u 'Asia Expressu' zajedno uživali u zasluženom imunitetu, opuštena atmosfera nije potrajala baš u svakom trenutku. Naime, dok je Pino pred kamerama govorio o tome koliko mu znači druženje s rukometnim legendama Goranom Špremom i Nikšom Kalebom, između njega i njegove prijateljice Maje došlo je do nesuglasica. "Stvarno smo zahvalni što možemo s ljudima koji su nam bili idoli cijelo djetinjstvo. S devet godina sam ih gledao kako osvajaju olimpijsko zlato i svjetska prvenstva. Svi na školskom smo igrali rukomet...", govorio je Pino, dok je Maja stajala pokraj njega.

icon-expand icon-close icon-close Maja, Pino, Asia Express FOTO: RTL

No, usred izjave iznenada je izgubio strpljenje, prekinuo govor i krenuo se udaljavati od kamere. "Dobro, neću. Ne da mi se, ne da mi se više", poručio je vidno iznerviran. Ubrzo se pokazalo što ga je toliko zasmetalo. Naime, Maja ga je tijekom izjave gurkala nogama, pokušavajući mu dati znak da skrati svoje izlaganje.

icon-expand Maja, Pino, Asia Express FOTO: RTL

"Koje scene! Mogu li reći nešto do kraja? Što lupaš nogama cijelo vrijeme?", upitao ju je Pino. Maja mu je odmah objasnila što ju je potaknulo na takvu reakciju. "Zato što mi je svaki put smiješno što u svakoj izjavi toliko prepričavaš, a govore ti da skratiš", odgovorila mu je. "A što prepričavam? Govorim svoje osjećaje", uzvratio joj je Pino, pokušavajući objasniti zašto mu je važno dovršiti misao.

icon-expand Maja, Pino, Asia Express FOTO: RTL