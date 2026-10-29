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Asia Express: Zmajeva ruta

Pino usred izjave izgubio živce zbog Maje i poručio joj: 'Ne vrti se svijet oko tebe, znaš?'

Pino je želio podijeliti koliko mu znači druženje s rukometnim legendama u 'Asia Expressu', no njegova izjava neočekivano je završila prepirkom s Majom. Naime, Maja ga je pokušavala upozoriti da skrati, što se njemu nimalo nije svidjelo

RTL.hr
29.10.2026 08:00

Iako su Jokeri i Zlatni dečki u 'Asia Expressu' zajedno uživali u zasluženom imunitetu, opuštena atmosfera nije potrajala baš u svakom trenutku. Naime, dok je Pino pred kamerama govorio o tome koliko mu znači druženje s rukometnim legendama Goranom Špremom i Nikšom Kalebom, između njega i njegove prijateljice Maje došlo je do nesuglasica.

"Stvarno smo zahvalni što možemo s ljudima koji su nam bili idoli cijelo djetinjstvo. S devet godina sam ih gledao kako osvajaju olimpijsko zlato i svjetska prvenstva. Svi na školskom smo igrali rukomet...", govorio je Pino, dok je Maja stajala pokraj njega.

Maja, Pino, Asia Express
Maja, Pino, Asia Express FOTO: RTL

No, usred izjave iznenada je izgubio strpljenje, prekinuo govor i krenuo se udaljavati od kamere. "Dobro, neću. Ne da mi se, ne da mi se više", poručio je vidno iznerviran.

Ubrzo se pokazalo što ga je toliko zasmetalo. Naime, Maja ga je tijekom izjave gurkala nogama, pokušavajući mu dati znak da skrati svoje izlaganje. 

Maja, Pino, Asia Express
Maja, Pino, Asia Express FOTO: RTL

"Koje scene! Mogu li reći nešto do kraja? Što lupaš nogama cijelo vrijeme?", upitao ju je Pino.

Maja mu je odmah objasnila što ju je potaknulo na takvu reakciju. "Zato što mi je svaki put smiješno što u svakoj izjavi toliko prepričavaš, a govore ti da skratiš", odgovorila mu je.

"A što prepričavam? Govorim svoje osjećaje", uzvratio joj je Pino, pokušavajući objasniti zašto mu je važno dovršiti misao.

Maja, Pino, Asia Express
Maja, Pino, Asia Express FOTO: RTL

No, Maja ga je ponovno prekinula, što ga je dodatno naljutilo. "Opet me ušutkavaš", prigovorio joj je i poručio: "Ne vrti se svijet oko tebe znaš?" 

Maja mu je naposljetku dopustila da dovrši što je želio reći te mu pokušala objasniti kako nije imala lošu namjeru. Istaknula je da mu je samo željela skrenuti pozornost na duljinu izjave kako bi bio siguran da će njegove riječi završiti u emisiji.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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