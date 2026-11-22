Pino je za RTL.hr komentirao situaciju u utrci za imunitet i svoj odnos s Majom

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Jokeri su zamalo osvojili još jedan imunitet u 'Asia Expressu'. Naime, Maja je prva stigla do cilja, a Pino je imao problema s dječjim biciklom pa su ga Gusarice pretekle i osvojile imunitet. Pino je za RTL.hr komentirao svoje 'kašnjnje' do cilja i česte svađe s Majom.

Maja i ti bili ste nadomak imuniteta. Osjećaš li se krivim što nisi uspio doći prije do cilja?

Mislim da sam kriv jer nisam mogao izvršiti zadatak, trebao sam uzeti veći bicikl, ali u tom trenutku strke i zbrke nisam ni vidio da ima drugih bicikala - uzeo sam prvi i vjerovatno najmanji koji je bio tamo.

icon-expand icon-close icon-close Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Maja te optužila da si odustajao, pokušao si joj objasniti da si se trudio, ali nije išlo. Je li ti zasmetalo što ne prihvaća tvoju ispriku?

Nije mi smetalo jer znam da je u tom trenutku stresa i nervoze ta reakcija bila takva kakva je. Nakon toga smo to komentirali, vidjela je i ona da bicikl nije bio u voznom stanju i prihvatila situaciju.

Misliš li da je ostalima bilo lakše voziti bicikl zbog njihove građe?

Mislim da ovaj moj bicikl nitko od kandidata ne bi mogao voziti. Kiksao sam s odabirom bicikla na početku, a kasnije nas je zbog prethodnih kazni bilo strah mijenjati bicikle ili se vratiti po drugi jer nismo znali smije li se to.

icon-expand Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Gledatelji su te podržali, vidjeli su da si namočio majicu znojem. Je li te to razveselilo?

Pa drago mi je da. Iako nisu bili tamo, gledatelji uspiju vidjeti koliko nam je teško bilo, ne samo meni nego i drugima.

Ti i Maja imali ste dosta svađa tijekom nekoliko posljednjih zadataka. Kako bi to prokomentirao? Odnese li to dio energije koja bi trebala ići na utrku?

Svađa je bilo, ali u tim je trenucima teško kontrolirati emocije. Sve odnosi energiju pa tako i svađe, ali su s druge strane dokaz da nam je stalo do pobjede.

icon-expand Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL