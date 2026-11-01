Pisma koja su probudila emocije u 'Asia Expressu': Natjecatelji otkrili što cijene jedni kod drugih, ali i što bi promijenili

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U 'Asia Expressu' natjecatelji su se susreli s brojnim fizičkim i mentalnim izazovima, no jedan od najemotivnijih zadataka nije zahtijevao ni brzinu ni snalažljivost, već iskrenost. Članovi timova dobili su priliku napisati pisma svojim partnerima i otkriti im na čemu su zahvalni, što kod njih najviše cijene, ali i što bi voljeli promijeniti u njihovu odnosu. Bilo je tu suza, osmijeha, nježnih riječi, ali i dobronamjernih kritika. Neki su timovi tako dodatno učvrstili već snažne odnose, dok je drugima ovaj zadatak poslužio kao prilika da izglade nedavne nesuglasice.

icon-expand icon-close icon-close pisma, Asia Express FOTO: RTL

Gazde: Nakon sukoba stigle riječi zahvalnosti

Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan neposredno prije pisanja pisama imali su nesuglasicu, pa im je ovaj zadatak pružio priliku da smire strasti i ponovno se povežu. Niko je Ivanu zahvalio što je uopće pristao krenuti s njim u ovu zahtjevnu avanturu, ali i što mu je tijekom putovanja bio velika podrška. "Hvala ti što me braniš od drugih, a nekad i od samog sebe", napisao je Niko. Ivan je, pak, izrazio želju da bliskost koju su razvili tijekom natjecanja nastave njegovati i nakon povratka kući. "Kad se vratimo, nadam se da će taj odnos koji smo ovdje stekli i ostati", poručio je. Nakon napetosti koje su prethodile zadatku, pisma su im pomogla da se prisjete koliko znače jedan drugome.

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Gusarice: Pohvale, ali i iskrene poruke o komunikaciji

Vesna i Borna također su imale mnogo toga za reći jedna drugoj. Vesna je pohvalila Borninu snalažljivost, koordinaciju i snagu, istaknuvši kvalitete koje su im tijekom utrke itekako koristile. Ipak, osvrnula se i na ono na čemu bi, prema njezinu mišljenju, trebale poraditi. "Ono što se može popraviti je način komuniciranja i ovdje i doma", napisala je. Borna je Vesni zahvalila što je prihvatila izazov i pristala joj biti partnerica u 'Asia Expressu', a zatim je i sama podijelila što smatra važnim za njihov odnos. "Mislim da bi za naš odnos, da bude još bolje, bilo korisno zanemariti utjecaj trećih osoba i ovdje i u Hrvatskoj", poručila je. Njihova pisma pokazala su da uz međusobno poštovanje postoji i želja za boljim razumijevanjem.

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Spartanci: Luciano raznježio oca, a Robert mu uputio posebnu poruku

Jedne od najnježnijih riječi razmijenili su Luciano Plazibat i njegov otac Robert. Luciano je tati zahvalio na neizmjernoj ljubavi koju mu pruža, kao i na slobodi i razumijevanju koje mu je oduvijek davao. "Zahvalan sam što je moj tata najbolji tata na svijetu", napisao je Luciano i tako još jednom pokazao koliko su povezani. Ni Robert nije štedio riječi kada je trebalo opisati ono što najviše voli kod svojeg sina. "Luciano, ti imaš ono što nitko nema. To je tvoj osmijeh, koji ne košta ništa, a vrijedi najviše", poručio mu je. Njihova razmjena pisama bila je još jedan podsjetnik na snažnu povezanost oca i sina koja je tijekom cijele utrke dolazila do izražaja.

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Savršeni: Nježne riječi, mala primjedba i poljubac za kraj

Anastasia Kaleb i Petar Rašić ni ovaj emotivni zadatak nisu završili bez romantike. Petar je Anastasiji poručio kako je zahvalan na njezinoj kreativnosti, istaknuvši da postoji razlog zbog kojeg je upravo takva. Anastasia mu je, pak, zahvalila na osjećaju ljubavi i sigurnosti koji joj pruža. "Zahvalna sam što se pored tebe osjećam voljeno i što si smiren", napisala je, a zatim dodala i simpatičnu primjedbu. Voljela bi, naime, da Petar češće posluša njezinu intuiciju jer je, kako tvrdi, ona "99 posto u pravu". Oboje su se na to nasmijali, a emotivnu razmjenu pisama zaključili su, naravno, poljupcem.

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Gazele: Lunino pismo stiglo do Katarine iako nisu bile zajedno

Iako Luna u trenutku pisanja pisama nije bila u Aziji, njezina poruka ipak je pronašla put do njezine partnerice Katarine Mamić. U pismu se osvrnula na sve što su zajedno prošle i koliko ih je ova avantura promijenila. "Mislim da smo dokazale da smo puno jače nego što smo mislile. Ovo putovanje nam je donijelo nove uspomene, drugu perspektivu, zahvalnost i vjeru u same sebe", napisala je Luna. Ipak, nije propustila spomenuti ni ono na čemu bi trebale poraditi. "Jedino na čemu mislim da moramo poraditi je strpljenje", iskreno je dodala. Iako fizički razdvojene, Gazele su tako dobile priliku prisjetiti se svega što su zajedno doživjele.

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Zlatni dečki: Prijateljstvo koje je 'Asia Express' dodatno učvrstio