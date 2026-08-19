'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite ovog rujna na RTL-u.
Asia Express: Zmajeva ruta
Pjevačica Đana Smajo i njezina mama Meri stižu u show 'Asia Express'
Pjevačica Đana Smajo i njezina mama Meri spremne su pozornicu zamijeniti putovanjem i pridružiti se RTL-ovu showu 'Asia Express'
Asia Express: Zmajeva ruta
Ivan Tokić i Niko Tokić Kartelo za 'Asia Express: Zmajeva ruta': Identični smo, no jedan je ipak malo poslušniji'
Moglo bi te zanimati
Ivan Tokić i Niko Tokić Kartelo za 'Asia Express: Zmajeva ruta': Identični smo, no jedan je ipak malo poslušniji'
Anita Martinović o svom partneru za RTL.hr: 'Ja sam njegova slatka slabost. Asia Express će nam biti puno veći test nego što sam mislila'
Niko Tokić Kartelo proslavio 60. rođendan, pa otkrio: 'Nalazi su pokazali da mi je tijelo kao kod 40-godišnjaka'
Partner Anite Martinović otkrio: 'Moja bivša gledala je 'Ljubav je na selu' i govorila koliko joj je simpatična voditeljica. Nekoliko godina poslije...'
Niko Tokić Kartelo otkrio kako je upoznao Šimu Eleza: 'Izgleda kao da mi je sin, valjda zbog obrva'
Anita Martinović i njezin partner stižu u 'Asia Express': 'Ja sam Aleksejeva slaba točka'
Pročitaj na Net.hr