Plazibati misle da su Zlatni dečki svadljivi: 'Sa svima su imali neke trzavice'

Sukob između Zlatnih dečki i Spartanaca nije ostao u prethodnoj epizodi 'Asia Expressa'. Nakon što su Luciano i Robert Plazibat za najteži zadatak odabrali upravo Gorana Šprema i Nikšu Kaleba, smatrajući ih najjačim igračima, između natjecatelja došlo je do žustre rasprave.
Šprem je tada burno reagirao, a navodno je bilo i psovanja te pokazivanja srednjeg prsta. Dan poslije o cijeloj situaciji pitala ih je i Antonija Blaće.
Luciano je pritom pokušao spustiti tenzije i pružio ruku pomirenja, no Zlatni dečki nisu bili spremni tek tako prijeći preko svega.
Robert Plazibat zaključio je kako ovo nije bio prvi put da su se njegovi suigrači našli u sukobu s drugim natjecateljima. "Sa svima su imali neku trzavicu", rekao je Robert.
Šprem, međutim, nije odstupao od svog stava. Za njega je cijela situacija dio natjecateljskog naboja.
To je jedan sportski đir", zaključio je.
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