Plazibati misle da su Zlatni dečki svadljivi: 'Sa svima su imali neke trzavice'

Okršaj Zlatnih dečki i Spartanaca iz prethodne epizode nije završio onog trenutka kada je zadatak bio gotov. Tenzična rasprava nastavila se i u šestoj epizodi, kada su Goran Šprem i Nikša Kaleb još jednom progovorili o odluci Luciana i Roberta Plazibata

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Sukob između Zlatnih dečki i Spartanaca nije ostao u prethodnoj epizodi 'Asia Expressa'. Nakon što su Luciano i Robert Plazibat za najteži zadatak odabrali upravo Gorana Šprema i Nikšu Kaleba, smatrajući ih najjačim igračima, između natjecatelja došlo je do žustre rasprave.

icon-expand icon-close icon-close Goran Šprem, Asia Express FOTO: RTL

Šprem je tada burno reagirao, a navodno je bilo i psovanja te pokazivanja srednjeg prsta. Dan poslije o cijeloj situaciji pitala ih je i Antonija Blaće.

icon-expand Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Luciano je pritom pokušao spustiti tenzije i pružio ruku pomirenja, no Zlatni dečki nisu bili spremni tek tako prijeći preko svega. Robert Plazibat zaključio je kako ovo nije bio prvi put da su se njegovi suigrači našli u sukobu s drugim natjecateljima. "Sa svima su imali neku trzavicu", rekao je Robert.

icon-expand Luciano i Robert Plazibat, Asia Express FOTO: RTL