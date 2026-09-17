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Asia Express: Zmajeva ruta

Plazibati misle da su Zlatni dečki svadljivi: 'Sa svima su imali neke trzavice'

Okršaj Zlatnih dečki i Spartanaca iz prethodne epizode nije završio onog trenutka kada je zadatak bio gotov. Tenzična rasprava nastavila se i u šestoj epizodi, kada su Goran Šprem i Nikša Kaleb još jednom progovorili o odluci Luciana i Roberta Plazibata

RTL.hr
17.09.2026 21:00

Sukob između Zlatnih dečki i Spartanaca nije ostao u prethodnoj epizodi 'Asia Expressa'. Nakon što su Luciano i Robert Plazibat za najteži zadatak odabrali upravo Gorana Šprema i Nikšu Kaleba, smatrajući ih najjačim igračima, između natjecatelja došlo je do žustre rasprave.

Goran Šprem, Asia Express
Goran Šprem, Asia Express FOTO: RTL

Šprem je tada burno reagirao, a navodno je bilo i psovanja te pokazivanja srednjeg prsta. Dan poslije o cijeloj situaciji pitala ih je i Antonija Blaće.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Luciano je pritom pokušao spustiti tenzije i pružio ruku pomirenja, no Zlatni dečki nisu bili spremni tek tako prijeći preko svega.

Robert Plazibat zaključio je kako ovo nije bio prvi put da su se njegovi suigrači našli u sukobu s drugim natjecateljima. "Sa svima su imali neku trzavicu", rekao je Robert.

Luciano i Robert Plazibat, Asia Express
Luciano i Robert Plazibat, Asia Express FOTO: RTL

Šprem, međutim, nije odstupao od svog stava. Za njega je cijela situacija dio natjecateljskog naboja.

To je jedan sportski đir", zaključio je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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