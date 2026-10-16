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Asia Express: Zmajeva ruta

Plazibati osvojili 3000 eura i oduševili humanitarnom gestom, Borna komentirala Luciana: 'Mudro je to odigrao'

Luciano i Robert Plazibat osvojili su 3000 eura u utrci za novac, a zatim otkrili da dio nagrade planiraju donirati onima kojima je pomoć potrebna. Njihova odluka izazvala je pljesak, no nisu svi jednako protumačili Lucianovu gestu

RTL.hr
16.10.2026 08:00

Spartanci, Luciano i Robert Plazibat, pokazali su se najbržima u utrci za novac u 'Asia Expressu' te osvojili čak 3000 eura! No, nakon proglašenja pobjednika uslijedilo je još jedno iznenađenje, a njihova odluka o tome kako će potrošiti osvojeni novac izazvala je pljesak ostalih natjecatelja, ali i zanimljive komentare.

Robert je otvorio omotnicu u kojoj su ih čekale dodatne informacije o nagradi, a ono što je pročitao dalo im je do znanja da ih, unatoč osvojenom novcu, čeka još mnogo izazova. "Do nagrade možete tek nakon završetka showa. Do tada vas i dalje čekaju stopiranje, pregovaranje za večeru i potraga za smještajem", pročitao je Robert.

Luciano, Asia Express
Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Iako su osvojili pozamašan iznos, Spartanci ga neće zadržati za sebe. Luciano je otkrio da dio novca planiraju donirati u humanitarne svrhe, i to udruzi s kojom već surađuje, ali i ljudima koji su im tijekom avanture pružili pomoć. "Donirat ćemo dio udruzi Moje dijete Solin u kojoj ja stalno radim, a javit ćemo se i lokalcima kod kojih smo ovdje spavali, da pomognemo", poručio je Luciano.

Njegova izjava izazvala je pljesak ostalih natjecatelja, koji su pozdravili odluku Spartanaca. Niko Tokić Kartelo kasnije je otkrio da je i ranije postojala ideja da utrka za novac ima humanitarni karakter. "I to na tvoju inicijativu", podsjetio ga je njegov nećak Ivan.

"Pa na moju, nije valjda na Borninu", našalio se Niko, pritom spomenuvši Bornu Kotromanić.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

A ni Borna nije ostala bez komentara na humanitarnu gestu Spartanaca. Iako je Luciano dobio pljesak ostalih kandidata, ona je njegov potez protumačila nešto drukčije. "Luciano zna poentirati, zna da ga se gleda, želi da dobije naklonost publike i mudro je odigrao taj trenutak", komentirala je Borna, dajući naslutiti da smatra kako je Luciano dobro iskoristio priliku da ostavi pozitivan dojam.

Vesna, Borna, Asia Express
Vesna, Borna, Asia Express FOTO: RTL

S njezinim se mišljenjem, međutim, nije složila njezina partnerica Vesna Banović. "Po meni je ova njihova gesta hvalevrijedna", poručila je Vesna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express luciano plazibat borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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