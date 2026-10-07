Plazibati osvojili amulet, kaznili muške parove i poštedjeli Bornu: 'Hvala vam. Vrhunski džentlmen'

Do cilja u 'Asia Expressu' su ovoga puta prvi stigli Spartanci, Luciano i njegov otac Robert Plazibat, a pobjeda im nije donijela samo amulet nego i važnu prednost – mogućnost da dodijele kaznu dvama protivničkim parovima. Odabrani timovi do idućeg su odredišta morali nositi težak vrč s blagoslovljenom vodom iz rijeke Mekong, što je značilo dodatni fizički napor na već zahtjevnoj ruti.
Vesna je odmah posumnjala da bi kazna mogla pripasti njoj i Borni. Razlog za strah imala je itekako – u prethodnoj epizodi upravo su njih dvije gotovo jednoglasno bile nominirane za utrku za ispadanje.
Ipak, Robert Plazibat odlučio je poštedjeti ženske parove i dodatni fizički zadatak dodijeliti muškarcima. "Zlatni dečki i Gazde", objavio je svoju odluku.
Borna nije skrivala koliko ju je njegov potez oduševio. "Danas se pokazao kao vrhunski džentlmen i baš mi je nekako opravdao poštovanje koje imam prema njemu od samog početka", komentirala je.
Zahvalu je potom uputila Spartancima i pred ostalim natjecateljima. "Hvala vam, stvarno ste nas spasili", rekla je.
Zlatni dečki, s druge strane, odluku su prihvatili bez previše negodovanja. "Netko mora biti kažnjen, oni su odlučili tako. Nosit ćemo tu zdjelu do sljedeće točke", poručili su pomireni sa sudbinom.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.