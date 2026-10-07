Plazibati osvojili amulet, kaznili muške parove i poštedjeli Bornu: 'Hvala vam. Vrhunski džentlmen'

Pobjeda Spartanaca na cilju donijela im je i moćnu prednost – pravo da kazne dva protivnička para. Vesna i Borna strahovale su da bi izbor mogao pasti upravo na njih, no Robert Plazibat odlučio je fizički zahtjevan zadatak prepustiti muškim timovima

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Do cilja u 'Asia Expressu' su ovoga puta prvi stigli Spartanci, Luciano i njegov otac Robert Plazibat, a pobjeda im nije donijela samo amulet nego i važnu prednost – mogućnost da dodijele kaznu dvama protivničkim parovima. Odabrani timovi do idućeg su odredišta morali nositi težak vrč s blagoslovljenom vodom iz rijeke Mekong, što je značilo dodatni fizički napor na već zahtjevnoj ruti.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

Vesna je odmah posumnjala da bi kazna mogla pripasti njoj i Borni. Razlog za strah imala je itekako – u prethodnoj epizodi upravo su njih dvije gotovo jednoglasno bile nominirane za utrku za ispadanje. Ipak, Robert Plazibat odlučio je poštedjeti ženske parove i dodatni fizički zadatak dodijeliti muškarcima. "Zlatni dečki i Gazde", objavio je svoju odluku.

icon-expand Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Borna nije skrivala koliko ju je njegov potez oduševio. "Danas se pokazao kao vrhunski džentlmen i baš mi je nekako opravdao poštovanje koje imam prema njemu od samog početka", komentirala je. Zahvalu je potom uputila Spartancima i pred ostalim natjecateljima. "Hvala vam, stvarno ste nas spasili", rekla je.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL