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Asia Express: Zmajeva ruta

Plazibati spremni za kupovinu: 'U našoj obitelji muški pate, baba Gita i mater Irena ništa ne rade'

Iako su ženski parovi u 'Asia Expressu' vjerovali da će se upravo one najbolje snaći u izazovu na tržnici, Luciano Plazibat i njegov otac Robert nisu dijelili njihovo mišljenje. Spartanci su u duel krenuli puni samopouzdanja, uvjereni da im kupovina i snalaženje s namirnicama nisu nikakav problem

RTL.hr
22.09.2026 14:00

Duel u 'Asia Expressu' u kojem su timovi morali zapamtiti što veći broj namirnica i njihove količine, a potom ih u samo tri minute pronaći na kambodžanskoj tržnici, posebno je razveselio ženske parove. Mnoge su bile uvjerene da upravo one imaju prednost kada je kupovina u pitanju.

Luciano i Robert Plazibat, Asia Express
Luciano i Robert Plazibat, Asia Express FOTO: RTL

No Spartanci, Luciano Plazibat i njegov otac Robert, u zadatak su krenuli vrlo samouvjereno.

"Oni ne znaju da u našoj obitelji muški sve rade. Mi patimo. Baba Gita i mater Irena ne rade ništa", našalio se Luciano prije početka izazova.

Luciano i Robert Plazibat, Asia Express
Luciano i Robert Plazibat, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, tijekom pamćenja namirnica pojavio se mali problem. Robert je imao svoju metodu, koja Lucianu baš i nije odgovarala. "Ja sam navikao da sve pamtim naglas", objasnio je Robert.

Luciano mu je odmah uzvratio: "A to je sebično. Moraš i ti misliti na mene."

Luciano i Robert Plazibat, Asia Express
Luciano i Robert Plazibat, Asia Express FOTO: RTL

Unatoč malom nesporazumu, Luciano je na kraju zaključio da ocu sve oprašta, uz novu dozu šale na njegov račun – jer je, kako je rekao, ipak malo sporiji.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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