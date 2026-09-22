Plazibati spremni za kupovinu: 'U našoj obitelji muški pate, baba Gita i mater Irena ništa ne rade'

Iako su ženski parovi u 'Asia Expressu' vjerovali da će se upravo one najbolje snaći u izazovu na tržnici, Luciano Plazibat i njegov otac Robert nisu dijelili njihovo mišljenje. Spartanci su u duel krenuli puni samopouzdanja, uvjereni da im kupovina i snalaženje s namirnicama nisu nikakav problem

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Duel u 'Asia Expressu' u kojem su timovi morali zapamtiti što veći broj namirnica i njihove količine, a potom ih u samo tri minute pronaći na kambodžanskoj tržnici, posebno je razveselio ženske parove. Mnoge su bile uvjerene da upravo one imaju prednost kada je kupovina u pitanju.

icon-expand icon-close icon-close Luciano i Robert Plazibat, Asia Express FOTO: RTL

No Spartanci, Luciano Plazibat i njegov otac Robert, u zadatak su krenuli vrlo samouvjereno. "Oni ne znaju da u našoj obitelji muški sve rade. Mi patimo. Baba Gita i mater Irena ne rade ništa", našalio se Luciano prije početka izazova.

icon-expand Luciano i Robert Plazibat, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, tijekom pamćenja namirnica pojavio se mali problem. Robert je imao svoju metodu, koja Lucianu baš i nije odgovarala. "Ja sam navikao da sve pamtim naglas", objasnio je Robert. Luciano mu je odmah uzvratio: "A to je sebično. Moraš i ti misliti na mene."

icon-expand Luciano i Robert Plazibat, Asia Express FOTO: RTL