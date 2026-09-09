Počinje 'Asia Express', a ona obula različite tenisice: 'Nikad mi se ovo nije desilo. Netko mi je smjestio'

Činilo se kako je sve spremno za utrku kroz jugoistočnu Aziju. No, Katarina Mamić, natjecateljica 'Asia Expressa', shvatila je da se na prozivku i startnu poziciju zaputila u dvjema različitim tenisicama.
"Kad sam ja pogledala dolje, majku ti milu", rekla je Katarina kroz smijeh.
Totalni šok
Dok se preobuvala, pomagala joj je njezina prijateljica iz tima, Luna Valas.
"Nikad mi se u životu ovo nije desilo, nikad", uvjeravala je Katarina sve oko sebe.
Na kraju je zaključila što stoji u pozadini.
"Meni je ovo netko namijestio", zaključila je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.