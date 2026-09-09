Počinje 'Asia Express', a ona obula različite tenisice: 'Nikad mi se ovo nije desilo. Netko mi je smjestio'

Činilo se kako je sve spremno za utrku kroz jugoistočnu Aziju. No, Katarina Mamić, natjecateljica 'Asia Expressa', shvatila je da se na prozivku i startnu poziciju zaputila u dvjema različitim tenisicama.

"Kad sam ja pogledala dolje, majku ti milu", rekla je Katarina kroz smijeh.