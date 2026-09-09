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Asia Express: Zmajeva ruta

Počinje 'Asia Express', a ona obula različite tenisice: 'Nikad mi se ovo nije desilo. Netko mi je smjestio'

Prvi izazov u 'Asia Expressu' za Katarinu Mamić nije bio pronaći prijevoz ili smještaj, već nešto puno jednostavnije – uskladiti vlastitu obuću. Na start utrke krenula je u dvije različite tenisice, a pogrešku je primijetila tek u posljednji trenutak

RTL.hr
09.09.2026 12:00

Činilo se kako je sve spremno za utrku kroz jugoistočnu Aziju. No, Katarina Mamić, natjecateljica 'Asia Expressa', shvatila je da se na prozivku i startnu poziciju zaputila u dvjema različitim tenisicama. 

"Kad sam ja pogledala dolje, majku ti milu", rekla je Katarina kroz smijeh. 

Totalni šok

Dok se preobuvala, pomagala joj je njezina prijateljica iz tima, Luna Valas. 

"Nikad mi se u životu ovo nije desilo, nikad", uvjeravala je Katarina sve oko sebe. 

Katarina Mamić, Asia Express
Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Na kraju je zaključila što stoji u pozadini. 

"Meni je ovo netko namijestio", zaključila je. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

katarina mamić luna valas
Asia Express: Zmajeva ruta

Potraga za smještajem, suze, zahvalnost i pucanje pod pritiskom: Novu epizodu 'Asia Expressa' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

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