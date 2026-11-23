Pred natjecateljima je nova prilika za osvajanje mjesta u lovu na amulete, a kako se finale sve više približava, svaki korak, odluka i pogreška mogli bi biti presudni

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Svi amuleti vrijedni 1000 eura već su podijeljeni, a preostao je još samo onaj najvrjedniji - zlatni amulet vrijedan 30.000 eura. No čini se da priča o amuletima u 'Asia Expressu' još nije završena! Pred natjecateljima je nova prilika za osvajanje mjesta u lovu na amulete, a kako se finale sve više približava, svaki korak, odluka i pogreška mogli bi biti presudni. Ulazimo u samu završnicu 'Asia Expressa' i zato više nemam za vas amulete, ali možete izboriti svoje mjesto u lovu na amulet", najavila je Antonija i odmah potaknula nagađanja među natjecateljima.

icon-expand icon-close icon-close Gazele i Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Meni je u glavi novčana nagrada ili uzeti tuđi amulet ili će biti neki poseban amulet", razmišlja Luciano, a Antonija je dodatno zbunila timove otkrivši im da će imati priliku osvojiti sve amulete koje su uspjeli steći tijekom cijele sezone. Sve amulete?" čudi se Luna dok Ivan komentira: Ako ispadnemo, ne idu nikome - oni su naši, zaključani su i sjedaju na naš račun." Ipak, nema vremena za razmišljanje o nagradama jer je pred timovima nova velika utrka. Mjesta u lovu na amulet ima za četiri tima, a zahvaljujući osvojenom imunitetu, Gusarice su već osigurale svoje. Više nema prostora za greške, od sada vas svaka etapa može približiti ili udaljiti od finala. Bit će tu svega - od ludih papuča do borilačkih vještina", upozorava Ante dok Ivan nagađa: Možda ćemo se jedan dan morati utrkivati u papučama."

icon-expand Ante, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

U borbu za preostale pozicije istodobno kreću Spartanci, Gazde, Jokeri i Gazele. Računajte da se ovom utrkom kvalificirate za lov na amulete", naglašava Antonija. Ide mrtva trka!" smatra Katarina. Ja sam spremna, a ne znam je li Pino", govori Maja, no Pino ne dijeli njezin entuzijazam. Mrtav sam, nemam snage", priznaje Pino kojemu je još na pameti poraz u utrci za imunitet. I dok jedni razmišljaju o tome kako osigurati prolazak u završnicu, drugi ne skrivaju da bi se najradije riješili konkurencije. Briga me za amulete, radije bih da nemaju mjesto u finalu", poručuje Katarina, aludirajući na Gusarice.

icon-expand Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL