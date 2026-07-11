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Asia Express: Zmajeva ruta

Pogled iza kulisa novog RTL-ovog realityja 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Tonka šalje pozdrave iz Azije!'

Pripreme za najiščekivaniji jesenski televizijski format, 'Asia Express: Zmajeva ruta', u punom su jeku, a s dalekog istoka upravo su stigle i prve snimke iza kulisa

RTL.hr
11.07.2026 11:00

Službeni Instagram profil showa Asia Express: Zmajeva ruta i voditeljica Antonija Blaće zajednički su podijelili video izravno sa seta koji je odmah privukao pažnju brojnih pratitelja i najavio pravu televizijsku poslasticu.

Užurbani popravci pod azijskim suncem

Na snimci su zabilježeni trenuci pripreme prije nego što se upale kamere. Unatoč zahtjevnim terenskim uvjetima i visokim temperaturama koje prate snimanje u ovim egzotičnim krajevima, omiljena voditeljica ne skida prepoznatljivi osmijeh s lica dok joj ekipa iza kamere užurbano popravlja šminku.

Za potrebe ove avanturističke utrke Antonija je uskočila u upečatljivu i praktičnu kombinaciju – žuti prsluk s crvenim detaljima i šarenu maramu oko glave, što se savršeno uklapa u pustolovnu vibru projekta koji slavi snalažljivost.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Avantura bez scenarija stiže ovog rujna

Ovaj kratki uvid u snimanje pruža savršen uvod u ono što gledatelje čeka ove jeseni na RTL-u. Kao što je već poznato, 'Asia Express' donosi dinamičnu utrku kroz Aziju u kojoj će se kandidati morati osloniti isključivo na sebe, bez ikakve pomoći sa strane i bez unaprijed napisanog scenarija. Fizički i mentalni izazovi testirat će njihovu izdržljivost, ali i međusobne odnose do samih granica.

Uz Antoniju Blaće, u voditeljskoj će se avanturi naći i poznati komičar Ante Travizi. Sudeći po prvim kadrovima iz zakulisja i sjajnoj atmosferi na setu, gledatelje očekuje vizualno impresivan, napet i iznimno uzbudljiv show. Nova televizijska pustolovina na RTL ekranima kreće već ovog rujna!

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