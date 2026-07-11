Pogled iza kulisa novog RTL-ovog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Tonka šalje pozdrave iz Azije!'

Službeni Instagram profil showa Asia Express: Zmajeva ruta i voditeljica Antonija Blaće zajednički su podijelili video izravno sa seta koji je odmah privukao pažnju brojnih pratitelja i najavio pravu televizijsku poslasticu.

Na snimci su zabilježeni trenuci pripreme prije nego što se upale kamere. Unatoč zahtjevnim terenskim uvjetima i visokim temperaturama koje prate snimanje u ovim egzotičnim krajevima, omiljena voditeljica ne skida prepoznatljivi osmijeh s lica dok joj ekipa iza kamere užurbano popravlja šminku.

Za potrebe ove avanturističke utrke Antonija je uskočila u upečatljivu i praktičnu kombinaciju – žuti prsluk s crvenim detaljima i šarenu maramu oko glave, što se savršeno uklapa u pustolovnu vibru projekta koji slavi snalažljivost.